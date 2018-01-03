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Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 10,22 arttı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İhracat birim değerinin 2013'ten bu yana ilk defa arttığını vurgulayan Zeybekci, '2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak.' dedi.

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Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıkladı.

Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2017'de ihracatını yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştırdığını söyledi.

Zeybekci, "2017'de ihracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 2013'ten bu yana ihracatımızın birim değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılına ait 'Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru' olan 157,6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah birkaç hafta içinde, 2018'in ocak ayının sonunda 157,6'lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak. Çünkü hedefimiz 170 milyara doğru hızla devam edeceğiz." diye konuştu.

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