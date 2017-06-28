Mersin Şehir Hastanesii'nde 3 ayda 600 bin kişiye hizmet verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılışı yapılan, Mersin Şehir Hastanesine her geçen gün vatandaşların ilgisi artıyor.

Sadece Mersin'e hizmet etmekle kalmayan ayrıca çevre illerden de çok sayıda hasta alan hastane, sağlık turizmi anlamında da kentin elini güçlendiriyor.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Recep Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce açılmasına rağmen şehir hastanesinin tanınırlığının giderek arttığını söyledi.

Hastanenin tüm birimlerinin en iyi hizmeti vermek için çalıştığını aktaran Aydın, "Mart, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 600 bin hastayı muayene ettik. Bu hastaların 450 bini poliklinikten giriş yaparak muayene oldu. 150 bin hastamızı çocuk, erişkin ve kadın doğum acillerde muayene ettik. Bu hastaların 23 bin 500'ünü de yatırarak tedavilerini tamamladık." dedi.

Yoğun bakımları 3 bölüme ayırdıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Çocuk yoğun bakımda son 3 aylık verilerde yüzde 89 doluluk, erişkin yoğun bakımda yüzde 79, yeni doğan yoğun bakımda ise yüzde 80 doluluk oranımız mevcut. Bu durum hastanemizin, hekimlerimizin ve çalışanlarının kabul edildiğini, çalışanlarımızın da artık bu olaya motive, adapte olduğunu ve hastane sisteminin artık oturduğunu gösteren veriler. Hastanemizde pazartesi refakatçi, çalışan dahil ortalama 26 bin 500 kişi giriş yapmakta. Cuma bu sayı 22-23 bine düşüyor. Bu da bizim için hastanemizin kabul edildiğinin en önemli vurgularından birisi."

"16 bin 500 ameliyat yaptık"

Aydın, hastanede yapılan ameliyatların sayılarına da değinerek, "Yine son 3 ay içerisinde 16 bin 500 ameliyat yaptık. Bunların da çoğu b ve c grubu yani iyi ameliyatlar. Bu grup ameliyatların artması da hastanemizin ameliyathane ile yoğun bakım sistemlerinin ve bütün çalışan ayaklarının iyi gittiğini gösteren bir durum." diye konuştu.

Başhekim Aydın, tüp bebek merkezini 1,5 ay içerisinde açmayı planladıklarını, onun açılmasıyla tam teşekküllü, eksiksiz bir hastane olacaklarını bildirdi.

Aydın, 112 Acil Servis sevklerinde de artık Mersin Şehir Hastanesinin tercih edildiğini vurgulayarak, "Özellikle yakın çevredeki Osmaniye, Hatay, Adana, Malatya ve Elazığ çevrelerinden hasta alıyoruz. Bu ilginin duyuldukça artacağına eminiz. Hatta önümüzdeki 6-7 ay içerisinde muhtemelen artık yatağın yetmeyeceğinin bile söyleneceğini iddia ediyoruz." ifadelerini kullandı.