Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Palandöken Dağı, yaz aylarında da Erzurum ekonomisine katkı sağlıyor

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezi olan ve kış aylarında binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Erzurum'daki Palandöken Dağı, yaz aylarında da barındırdığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile hem turizmcilerin yüzünü güldürüyor hem de kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.



Palandöken Dağı eteklerinde bulunan ve 2014'te inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz aylarında başta futbol takımları olmak üzere farklı branşlardaki sporcuları ağırlıyor.



Havalimanına 17, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl kış aylarında yerli ve yabancı binlerce turistin gözdesi Palandöken, yaz aylarında kampa gelen ve her yıl sayısı artan futbol takımlarıyla yaz kış spor imkanı sağlıyor.



Kamp merkezi, her biri 7 bin 500 metrekare olan 11 sahasındaki 82 bin 500 metrekarelik alanının yanı sıra kentin yaz aylarındaki ideal hava sıcaklığına sahip olması ve sporcular üzerindeki olumlu etki bırakıyor.



Bu imkandan yararlanmak ve yeni sezona iyi başlamak için kente gelen futbol takımları, kamp alanına yaklaşık 300 metre uzaklıktaki otellerde konaklayarak hem turizmcilerin yüzünü güldürüyor hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.



Palandöken Dağı’ndaki bir otelde genel müdür yardımcısı olan Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde pek çok tesisin olduğunu, açık havası ve suni karlama nedeniyle Palandöken'in Türkiye’de kar garantisi veren ilk ve tek kayak merkezi olduğunu anımsattı.



Akça, kayağın yanı sıra son 4 yılda diğer branşlardaki sporcuların da kente geldiğini ifade ederek, “Kayağın merkezi olan Palandöken’de belediyenin 11, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünün ise 5 futbol sahası var ve burası son 4 yılda futbolun merkezi oldu. Bin 900 rakımdaki futbol sahalarıyla son yıllarda önemli oranda futbol kulübünü ağırlıyoruz.” dedi.



Gelen takımlarda her yıl artış olduğuna dikkati çeken Akça, farklı liglerdeki takımların katılımıyla bu sene 60’ın üzerinde futbol takımının kamp yaptığını söyledi.



“Türkiye’deki takımların yüzde 50-55’i Erzurum’da kamp yapıyor”



Takımların kamp yapma sürelerinin değiştiğini ifade eden Akça, her yıl takım sayılarında artış yaşandığını, bu sene de sezon bitene kadar farklı liglerden 60'ın üzerinde futbol takımının kamp yapacağını aktardı.



Akça, şöyle devam etti:



“Bu sene 8'i Süper Lig, 6'sı 1. lig diğerleri 2. lig ve 3. lig olmak üzere 60’ın üzerinde futbol takımına kamp yaptırıyoruz. Bu kamplar 12-13 bazen de 15 gün sürüyor. Bazı takımlar ise bir aylık tüm etabı burada geçiriyor. Türkiye’de 128 futbol takımı var ve 60-65 takım burada ve bu Türkiye'deki takımların yüzde 50-55'i Erzurum'da kamp yapıyor demektir." diye konuştu.



Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin her yıl yükselen trendinin olduğunu vurgulayan Akça, gelecek dönemlerde daha çok takıma ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.



Akça, şöyle konuştu:



"Gelecek yıllarda hedef yüzde 70’ler ve bir iki yıl içinde Türkiye’deki futbol kulüplerinin yüzde 70’i sezon öncesi kampını Erzurum’da yapacağını kanaatindeyim. Beklenti ve alt yapı çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. Özellikle geçen yıl İran, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerin futbol takımları geldi kamp yaptı. Gelecek yıllarda da Avrupa’dan takımların da geleceği kanaatindeyim."



“Yüksek İrtifanın 2 aylık Erzurum’a getirisi yaklaşık 12-13 milyon civarında”



Kentin konumu ve dağları sayesinde spor açısından imkanların fazla olduğunu anlatan Akça, bu durumun turizmcileri sevindirdiğini aktardı.



Akça, "Burada inanılmaz bir trend var ve bu sebeptendir ki Erzurum kışın kayağın bir numarası olduğu gibi yazın da yüksek irtifada futbolun bir numarası olmaya doğru gidiyor. Kayak dünyada en pahalı sporlardan bir tanesi ama yüksek irtifanın 2 aylık Erzurum’a getirisi yaklaşık 12-13 milyon civarında. Bu biz turizmcileri sevindiriyor. Onların sayesinde yaz aylarında da personel istihdam edebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Birçok kulüp yöneticisi ve antrenörlerinin Erzurum’a ilk defa geldiğine işaret eden Akça, bu insanların kamptan memnun ayrıldıklarını, bundan sonraki dönemlerde de Erzurum’dan başka bir yerde kamp yapmayı düşünmediklerini kendisine ilettiğini sözlerine ekledi.



Palandöken’deki başka bir otelin genel müdürü Bora Kanber, tesisler sayesinde 12 ay hizmet verdiklerini söyledi.



Kanber, bu tesislerin kente önemli katkı sunduğunu belirterek, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi spor turizmini oluşturdu. Bu merkezde Haziran sonunda başlayan kamplar Ağustos ayına kadar devam ediyor ve bu sahaların varlığı otellere ve şehre ekonomik katkı sağladı." dedi.



Taleplerin her yıl arttığını dile getiren Kanber, “İlk yıllarda 5 takımla başlayan kamp süreci son 4 yılda önemli oranda artış gösterdi. Şehir turizm açısından hak ettiği yere gelmeye başladı. Çünkü sahaların kalitesi, konumu ve kentin havası takımları çok memnun ediyor. Özellikle otellerimizin kalitesi Türkiye’deki kamp bölgeleri bakımından en iyisi diyebiliriz. Bu da takımların dikkatini çekiyor.” diye konuştu.