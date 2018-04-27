Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle ticareti hız kesmedi

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yaşanan diplomatik krizlere ve çatışmalara rağmen Türkiye'nin bölgeyle ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artış göstererek 56,4 milyar dolara yükseldi.



Suriye, Irak, Yemen başta olmak üzere Ortadoğu'da siyasi istikrarsızlık geçen yıl da etkisini sürdürürken, yaşanan sorunlar bölgedeki birçok ülkede ekonomik istikrarın bozulmasına ve savunma harcamalarındaki artışa bağlı kamu maliyesinin kötüleşmesine yol açtı.



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücünün düşmesi, bu ülkelerdeki ticaret ve yatırımların önceki yıllara oranla gerilemesine neden oldu.



Ortadoğu'daki olumsuzluklara karşın Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri gelişmeye devam etti.



AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,6 artarak 32,7 milyar dolara ulaştı. Bölgeden ithalat ise yüzde 36,3 artışla 23,6 milyar dolara çıktı.



Türkiye'nin bölgeyle dış ticaret hacmi geçen yıl 2016'ya göre yüzde 22,1 yükselerek yaklaşık 56,4 milyar dolar oldu.



Katar ile ekonomik ilişkilerde yoğun trafik



Türkiye'nin geçen yıl Körfez bölgesindeki ekonomik ilişkilerinde öne çıkan ülke Katar oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın başını çektiği koalisyonun 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesme ve ülkeye ekonomik ambargo uygulama kararını açıklamasıyla başlayan kriz süresince Türkiye, Katar'a yönelik önemli bir lojistik operasyon gerçekleştirdi.



Katar'ın maruz kaldığı ambargo sonrası yaşanması muhtemel gıda sıkıntısının çözümü için Türkiye'den önemli miktarda ürün sevkıyatı gerçekleşirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesinin yanı sıra ticari açıdan da Türkiye ve Katar arasında önemli bir pazar açılımı sağlandı.



Krizin başladığı hazirandan aralık ayına kadarki dönemde Türkiye'nin Katar'a toplam ihracatı geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artış gösterdi ve 478 milyon dolara ulaştı.



Türkiye'nin geçen yıl genelinde Katar'a ihracatı da yüzde 48 artışla 650 milyon dolara yükselirken, söz konusu ülkeyle ticaret hacmi 1,3 milyar dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Bu kapsamda geçen yıl Türkiye'nin özellikle Katar ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde yoğun diplomasi trafiği yaşandı.