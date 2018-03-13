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Türkiye’nin suyunu 110 ülke içiyor

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Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç edilen sulardan 2017 yılında 66.8 milyon dolarlık gelir sağlandı. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) verilerine göre ambalajlı su dış satımı, bir önceki yıla göre tonaj olarak yüzde 5, değer bazında yüzde 4 artış gösterdi. Geçen yıl 429 bin 619 ton kaynak suyu ihraç edildi. Su ihracatı yapılan ülkeler arasında tonaj olarak ilk sırada yer alan İngiltere’ye 12 milyon dolar karşılığında 108 bin 824 ton su gönderildi. Bu ülkeye yapılan ihracat 2016’ya göre, tonaj olarak yüzde 5, değer olarak yüzde 1 arttı. UİB verilerine göre, Türkiye’nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini İngilizler içti.

 

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