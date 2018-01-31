Türkiye'nin turizm geliri yüzde 18,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77,4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 903 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 83,1'ini (32 milyon 79 bin 527 kişi) yabancılar, yüzde 16,9'unu (6 milyon 540 bin 819 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde 1,7 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 5 milyar 137 milyon 244 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 95 milyon 120 bin dolarını kişisel, 1 milyar 42 milyon 124 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 8 milyon 886 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 578 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon doları geçti.