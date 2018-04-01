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Türkiye’ye 11.2 milyar dolar finansman sağladık

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Hajjar, bankanın kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’ye toplam 11.2 milyar dolar finansman sağladığını belirtti. Hajjar “Bankaya üye ülkelerimizin kalkınma ihtiyaçlarına kendimizi adadık” dedi.

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İslam ülkelerini finansal destek sağlayan İslam Kalkınma Bankası, Türkiye’ye bugüne kadar 11.2 milyar dolar finansman sağladı. İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, bankanın kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’ye toplam 11.2 milyar dolar finansman sağladığını belirterek, “Bankaya üye ülkelerimizin kalkınma ihtiyaçlarına kendimizi adadık” dedi. Tunus’ta 1-5 Nisan’da yapılacak İslam Kalkınma Bankası’nın 43. Genel Kurulu öncesi  açıklamalarda bulunan İKB Başkanı Bandar Hajjar, bir yılda bilim ve teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanarak bankaya üye 57 İslam ülkesinin kalkınmalarına yardımcı olmak için çeşitli girişimler başlattıklarını söyledi. 

AMAÇ KALKINMA

Hajjar, bankayı finanse edilen projelere daha fazla sürdürülebilirlik katmak için kalkındırıcı banka rolüne dönüştürmeye çalıştıklarını anlatarak, sürdürebilir finans konusunda önemli ölçüde mesafe alındığını belirtti. İKB grubunun, faaliyetlerini merkezden yönetmek yerine üye ülkelerden yerel olarak yönetmeye odaklandığını vurgulayan Hajjar, bankanın üye ülkelerin kalkınmasına yaklaşımının ‘kapsayıcı’ ve ‘dönüştürücü’ olduğunu kaydetti. Hajjar, “Hiçbir kurum, ülkelerin kalkınmasında karşılaşılan zorlukları tek başına çözemez. Tunus’ta 1-5 Nisan’da yapılacak İKB 43. Genel Kurulu toplantısının ‘sürdürülebilir kalkınma için ortaklıklar’ üzerine odaklanmasının nedeni de budur” dedi.

483 PROJE GELİŞTİRİLDİ

İKB’nın Türkiye’deki operasyonlarına değinen Hajjar, bankanın kuruluşlarından bu yana Türkiye’de 483 proje için toplamda 11.2 milyar dolar finansman sağladığını bildirdi. Hajjar, “Türkiye’de destek olduğumuz projeler, İslami finans, eğitim, ulaştırma, enerji, sağlık, ulaşım ve yenilebilir enerji alanlarında” dedi. Hajjar, İstanbul ve Ankara’da ofisleri bulunduğunu belirterek, “Buradan Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Kosova, KKTC ve Bosna Hersek’teki projeler yürütüyoruz” dedi.

Teknoloji fonu faaliyete başlıyor

Banka öncülüğünde kurulan 500 milyon dolarlık Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu’nun faaliyetlerine 3 Nisan’da başlayacağını bildiren Hajjar, söz konusu fonun dünyadaki bilim insanlarına, yenilikçilere ve girişimcilere destek vererek üye ülkelerde kalkınma zorluklarını çözmeye katkı yapacağını belirtti.Öte yandan Genel Kurulda, İKB›nin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi’nin ikinci aşamasının başlatılması planlanıyor. Banka, 30 milyon dolarlık fon oluşturarak 12 Afrika ülkesinde 100 bin katarakt hastasına ışık olacak. Genel Kurul toplantılarında, İKB’nın 2018 İslami Bankacılık ve Finans Ödülü, çalışmaları dolayısıyla Sudanlı Ahmad Ali Abdullah’a verilecek. 

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