Türkiye'ye gelen turistler Mayıs'ta yüzde 16,27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Mayıs ayı giriş-çıkış yapan ziyaretçiler, yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2017 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,27 oranında bir artış göstererek 2 milyon 889 bin 873 oldu. Mayıs ayında Türkiye'ye gelen 2 milyon 889 bin 873 yabancı ziyaretçinin 47 bin 720 (yüzde 1,65) günübirlikçi oldu.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilden; Antalya yüzde 36,27 (1 milyon 48 bin 195) ile birinci, İstanbul yüzde 28,74 (830 bin 688) ile ikinci, Artvin yüzde 8,48 (244 bin 958) ile üçüncü, Muğla yüzde 8,17 (236 bin 173) ile dördüncü ve Edirne yüzde 8,07 (233 bin 357) şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,55 artış kaydedildi. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,55 artış göstererek 8 milyon 762 bin 509 oldu. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen 8 milyon 762 509 yabancı ziyaretçinin 99 bin 900 (yüzde 1,14) günübirlikçi oldu.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il; İstanbul yüzde 40,65 (3 milyon 561 bin 811) ile birinci, Antalya yüzde 20,81 (1 milyon 823 bin 577) ile ikinci, Edirne yüzde 10,65 (933 bin 24) ile üçücü, Artvin yüzde 10,50 (919 bin 745) ile dördüncü ve Muğla yüzde 3,66 (321 bin 138) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 21,06 (608 bin 472) ile birinci, Almanya yüzde 10,21 (295 bin 7) ile ikinci, Gürcistan yüzde 8,15 (235 bin 462) ile üçüncü sırada oldu. Gürcistan ülkesini İngiltere (Birleşik Krallık) ve Bulgaristan izledi.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 10,59 (928 bin 376) ile birinci, Gürcistan yüzde 9,99 (874 bin 955) ile ikinci, Almanya yüzde 9,86 (863 bin 572) ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya ülkesini İran ve Bulgaristan izledi.

Geçici verilere göre, 2017 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,18 (1 milyon 311 bin 301) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,93 (1 milyon 215 bin 940) değerinde bir artış gerçekleşti.

Geçici verilere göre: 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,36 (5 milyon 361 bin 904) değer ile bir artış oldu. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,36 değerinde (5 milyon 332 bin 836 ) bir artış kaydedildi.