Calder: Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum

Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Ortaköy’deki terör saldırısının ardından ‘Reina saldırısına en güzel cevap, Türkiye’de tatil’ mesajı içeren yazısı ile ülkemize destek veren İngiliz yazar Simon Calder ile Londra’da bir araya gelerek Türkiye’ye davet etti. Calder ise Sancak’ın davetini kabul etti. Yazısı nedeniyle Calder’e teşekkür eden Sancak, terör saldırılarını lanetleyerek kınadıklarını, bu ve benzeri yazıların iş dünyası için moral olduğunu belirtti.

ÇOĞALMASINI İSTİYORUZ

İş dünyasının aktif bireyleri olarak İngiliz gazetecinin kaleme aldığı bu yazının örnek teşkil etmesini ve Batı medyasında benzeri yazıların çoğalmasını dilediklerini belirten Sancak “Yazınızla öne çıkan bu dayanışma, moral desteğiniz bizim için iş dünyamız açısından çok anlamlıydı. Bizler bu objektif örneklerin çoğalmasını diliyoruz” dedi. Sancak, Londra’da yatırım yapmanın, Folkart’ın somut hedefleri arasında bulunduğunu da işaret etti.

TEHLİKE ÇOK DÜŞÜK

İngiliz gazeteci Calder ise Türkiye’de tatili düşünen pek çok kişinin İstanbul’da meydana gelen saldırıyı görünce şoke olduğuna işaret ederek, “Ancak her yıl İstanbul’u ve Türkiye’nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde, herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız hala son derece düşük. Örneğin ben, güzel Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen bu şiddete verilebilecek en güzel cevap, aslında davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir” ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA’DAN DAVET

Simon Calder’e bir teşekkür ve davette Kapadokya’dan geldi. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, hazırladıkları ortak basın açıklaması ile Calder’i, Kapadokya’ya davet etti. Ortak açıklamada, ‘Barış Kenti’ Nevşehir’in merkezi Kapadokya’ya tüm dünyayı davet ediyoruz. Independent Gazetesi yazarlarından İngiliz gazeteci Simon Calder’in tüm dünyaya verdiği bu anlamlı mesajı nedeniyle kendisine teşekkür ediyor ve kendisini Kapadokya’da misafir etmek istiyoruz” denildi.