Türkiye’ye güveniyoruz çekinmeden geldik

Türkiye'nin çevresindeki savaşlar nedeniyle ihracatçıların ortaklaşa aldığı Ro-Ro gemileriyle başlayan denizaşırı ticaret yolculuğu, bugün büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Türkiye’de yüzde 64 pazar payına sahip ve Akdeniz’in her limanına Pendik ve Mersin’den taşımacılık yaparak Türkiye ihracatının can damarı işlerini yapan U.N. Ro-Ro, 950 milyon Euro gibi büyük bir miktara Danimarkalı DFDS’ye satıldı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ

Türkiye’yi yıllardır izlediklerini ve çok başarılı bulduklarını ifade eden Danimarkalı taşımacılık devi DFDS’nin Denizcilik Bölümü Başkanı Peder Gellert Pedersen, kendilerinin kuzey Avrupa’da, U.N.Ro-Ro’nun da güney Avrupa’da çok etkili olduğunu ifade ederek “Biz Türkiye ekonomisine ve sanayisine güveniyoruz. 950 milyon Euro’yu verirken hiç çekinmedik. Bu satın alma ile iki şirket birbirini tamamlamış oldu. Türkiye, dünyanın en büyük 18. ekonomisine sahip ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki en büyük ticaret ortakları ile güçlü ilişkileri bulunuyor. Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ticaretteki büyüme, yüksek hacimli taşımacılık ihtiyaçlarını ön plana çıkarırken, bölgenin lojistik merkezi olarak bilinen Türkiye, büyük önem kazanmış oluyor” dedi.

SİNERJİ OLUŞACAK

Türkiye ekonomisine her zaman güvendiklerini ve ekonominin büyümesi için çalışacaklarını belirten Pedersen, aynı zamanda yolcu taşımacılığı yaptıklarını da belirterek, ilerleyen zamanlarda Türkiye’de de bu yönde atılımlar gerçekleştirebileceklerini belirtti. Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Pedersen “Türkiye’nin bölgesel pazarlar için giderek daha önemli bir ihracat merkezi haline geleceğini gösteriyor. DFDS’nin sektörel bilgi birikimi ve finansal gücü, U.N. Ro-Ro’nun Türk ihracatçılarının ve uluslararası karayolu nakliyecileri ve lojistik şirketlerinin rekabet gücünü arttırmasına olanak sağlayacak. İki şirket arasındaki sinerji, Türkiye ile Avrupa arasında taşıma yapan tüm uluslararası karayolu nakliyecileri ve lojistik şirketleri için daha iyi ve daha rekabetçi hizmetler sunulmasını sağlayacak. Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü olan U.N. Ro-Ro, DFDS’nin Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve İngiltere Kanalı’ndaki faaliyetlerine güç katacak” diye konuştu.