Türkiye’ye iki önemli uluslararası görev

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’yi, yeni dönemde uluslararası arenada önemli görevler bekliyor. Türkiye, hem Uluslararası Para Fonunda (IMF) hem de Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda kritik sorumluluklar üstlenecek.

OY GÜCÜ DE YÜKSELDİ

Türkiye, 1 Kasım 2018 itibarıyla IMF nezdinde yeniden ‘İcra Direktörlüğü’ görevini üstlenecek. Öte yandan Türkiye, 10 Ekim 2014’te imzalanan Ülke Grubu Anlaşması ile Dünya Bankası nezdinde 2014-2016 döneminde ‘İcra Direktörü Vekili’ görevini üstlenirken, 2020-2024 yıllarında ‘İcra Direktörlüğü’nü yerine getirecek. Türkiye’ye İcra Direktörlüğü görevi ilk defa 2014-2016 yıllarında verilirken, ülke bu şekilde IMF programlarını uygulayan bir ülke olma konumundan, karar alıcı bir pozisyona yükseldi. Diğer taraftan, Türkiye’nin Dünya Bankası nezdindeki temsil ve katılımının iyileştirilmesi amacıyla, 2008 yılında başlatılan reform çalışmaları kapsamında sermaye artırımı gerçekleştirildi. Böylece ülkenin oy gücü yüzde 0.53’ten yüzde 1.09’a yükseldi. Tüm bu gelişmelerin ardından böylelikle Türkiye, IMF’nin ardından Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda da ilk defa yer alarak iki önemli görvi üstlenmiş olacak.