Türkiye’ye karşı cimri batıklara bol kepçe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İdeolojik yaklaşım içinde patinaj yapıyorlar’ diye eleştirdiği kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı ‘siyasi’ yaklaşımı bir kez daha tescillendi. Türkiye’yi ‘yatırım yapılamaz’ seviyede tutan ‘sıfırcı hocalar’ notumuzu yükseltmezken ekonomisi zorda olan İspanya ve Yunanistan’a cömert davranarak bu ülkelerin notunu artırdı. Hiçbir öngörüsü tutmayan Fitch Ratings önceki gün Türkiye ile ilgili not düzeltmesi yapmayıp kredi notumuzu bir kez daha aynı bırakırken, işsizliğin bir dönem yüzde 26’ları bulduğu, şu anda ise yüzde 17 seviyesinde olan İspanya’nın kredi notunu ‘BBB+’ seviyesinden ‘A-’ seviyesine yükseltti.

KOMŞU’YLA AYNI SINIFTAYIZ

15 Temmuz’un hemen ardından notumuzu düşürerek Türkiye için yaptığı her değerlendirmede ‘siyasi risk var’ diyen Fitch, notunu yükselttiği İspanya’da ise Katalonya bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki gerginliğe sadece dikkat çekmekle yetindi. Türkiye’nin notunu 15 temmuz’un hemen ardından düşüren bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) da Yunanistan’ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Yunanistan’ın notunu B- seviyesinden ‘B’ seviyesine yükselten S&P, Türkiye’nin notunu ise hala BB seviyesinde tutuyor. İşsizliğin yüzde 20’lerde olduğu, borç yükünün GSMH’ye oranının ise yüzde 179 seviyesinde bulunduğu Yunanistan not bakımından Türkiye’nin sadece 2 kademe altında bulunuyor. S&P Türkiye’yi Yunanistan’la aynı kategori olan ‘yatırım yapılamaz’ bandında tutuyor.