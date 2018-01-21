Türkiye’ye karşı cimri batıklara bol kepçe
Sıfırcı hocalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ideolojik davranıyolar’ sözünü aynı gün tescilledi. S&P ve Fitch ekonomisi zorda olan Yunanistan ve İspanya’nın notunu yükseltti. Fitch ise Türkiye’nin notunu ısrarla aynı düzeyde bıraktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İdeolojik yaklaşım içinde patinaj yapıyorlar’ diye eleştirdiği kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı ‘siyasi’ yaklaşımı bir kez daha tescillendi. Türkiye’yi ‘yatırım yapılamaz’ seviyede tutan ‘sıfırcı hocalar’ notumuzu yükseltmezken ekonomisi zorda olan İspanya ve Yunanistan’a cömert davranarak bu ülkelerin notunu artırdı. Hiçbir öngörüsü tutmayan Fitch Ratings önceki gün Türkiye ile ilgili not düzeltmesi yapmayıp kredi notumuzu bir kez daha aynı bırakırken, işsizliğin bir dönem yüzde 26’ları bulduğu, şu anda ise yüzde 17 seviyesinde olan İspanya’nın kredi notunu ‘BBB+’ seviyesinden ‘A-’ seviyesine yükseltti.
KOMŞU’YLA AYNI SINIFTAYIZ
15 Temmuz’un hemen ardından notumuzu düşürerek Türkiye için yaptığı her değerlendirmede ‘siyasi risk var’ diyen Fitch, notunu yükselttiği İspanya’da ise Katalonya bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki gerginliğe sadece dikkat çekmekle yetindi. Türkiye’nin notunu 15 temmuz’un hemen ardından düşüren bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) da Yunanistan’ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Yunanistan’ın notunu B- seviyesinden ‘B’ seviyesine yükselten S&P, Türkiye’nin notunu ise hala BB seviyesinde tutuyor. İşsizliğin yüzde 20’lerde olduğu, borç yükünün GSMH’ye oranının ise yüzde 179 seviyesinde bulunduğu Yunanistan not bakımından Türkiye’nin sadece 2 kademe altında bulunuyor. S&P Türkiye’yi Yunanistan’la aynı kategori olan ‘yatırım yapılamaz’ bandında tutuyor.
ÖVGÜ VAR NOT YOK
FItch, notumuzu yükseltmemesine rağmen Türkiye’nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunu kabul etti. Fitch açıklamasında daha önce 5.5’e yükselttiği 2017 büyüme tahminini de yüzde 6.8’e çıkardı. Türkiye ekonomisinin ‘güçlü büyüme’ yakaladığı vurgulanan açıklamada Türkiye’nin son 5 yılda ortalama yüzde 5.6 büyüyerek benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3.5’in çok üzerine çıktığına işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017’de desteklediği de ifade edildi. Açıklamada “2019’daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4.7’ye yükselmesi bekleniyor” denildi.
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