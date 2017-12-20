Türkler ABD’de Condo-hotel yatırımcısı oluyor

Otel odalarının bireysel yatırımcıya satılması ve kiralamadan gelen gelirin mülk sahibiyle paylaşılması sistemine dayanan condo-hotel modeline Türk yatırımcılar Amerika’da büyük ilgi gösteriyor. Gayrimenkul şirketi Heafey Group’un, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale’de “condo-hotel” konseptine sahip yeni projesi Ocean Conrad Resort’un açılışı gerçekleştirildi.

MİAMİ TERCİH EDİLİYOR

Heafey Group Başkan Yardımcısı Carmine Zayoun, burada yaptığı konuşmada, Miami’nin, geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak Güney Amerikalı yatırımcılar tarafından tercih edildiğini ancak son dönemde bölgeye Türklerin de ilgisinin çok arttığını söyledi. Zayoun, “Türkler, sunduğu olanaklar nedeniyle özellikle ‘condo-hotel’ modelini tercih ediyor. Otel onların uzaktaki evi gibi ama kendilerinin kullanmadığı dönemde yatırımlarının dünyaca ünlü bir marka tarafından yönetiliyor olması onlara ayrıca güven veriyor” dedi. Miami, Panama kanalının genişlemesini sağlayan “Miami 2020 Projesi” ile önemli bir ticari merkez olacağı için, bölgenin yatırım açısından daha da cazip hale geldiğini aktaran Zayoun, “Fort Lauderdale’deki yatırımlar son 1 yılda yüzde 9,8 değer kazandı. Bu sonuç, doğru lokasyon seçiminin yatırımdaki önemini gösteriyor. Fort Lauderdale, yatırımcılar tarafından son dönemde yeni keşfedildiği için Miami gibi daha fazla tanınan yerlere göre gelecek için daha cazip bir yatırım lokasyonu olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Green Card alma imkanı

Miami’nin yarım saatlik mesafeyle kuzeyinde bulunan Fort Lauderdale, Miami’ye nazaran “daha ekonomik okyanus kıyısı hayatı”, “Amerika’nın Venedik’i” denilen kanalları, sakin ve homojen demografik yapısıyla tanınıyor. Heafy Group’un Atlantik Okyanusu kıyısında, “milyarderler şeridi” denilen, Ritz Carlton, W Hotel, Paramount Four Seasons ve Conrad Resort’tan oluşan sahil şeridindeki ultra lüks yeni yatırımı Ocean Conrad Resort, Türk yatırımcılara Florida yaşam stilini sunarken yatırıma para kazandırmayı amaçlıyor. Tesis, Amerika tarafından Fort Lauderdale’de Green Card başvurusu yapabilmek için onaylanmış tek yatırım. 500 bin dolar ödeyerek Heafey Group yatırım ortağı olunduğunda 5 yıl sonra 21 yaşın altındaki çocuklarla birlikte tüm aileye Green Card sağlanıyor ve yatırılan bedel de geri alınıyor.

Satışın % 56’sı Türklere

Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye Temsilcisi ve Heafey Group Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Onur ise son zamanlarda Florida’ya gelen Türk yatırımcıların sayısının katlanarak arttığını belirterek, şunları kaydetti: “Miami her zaman sanatçıların ve yatırımcıların gözdesiydi. Son dönemde bu ilgiye aralarında şirket üst düzey yöneticileri, doktorlar ve avukatların yer aldığı beyaz yakalıların da eklendiğini görüyoruz. 2017 yılından bu yana gerçekleşen satışların yüzde 56’sı Türk yatırımcısı.”

İşletmesini Hilton yapıyor

Fort Lauderdale plajının tam karşısında iki binadan oluşan 24 katlı tesisin, 6-17’nci katları “condo-hotel”, 18-24’üncü katları rezidans olarak planlandı. Ev sahipleri Hilton Conrad’a kiralayıp senelik yüzde 8 brüt kira geliri garantisi elde edebildikleri dairelerini, senede 30 gün Conrad’ın bütün imkanlarından yararlanarak ücretsiz kullanabiliyor. (Akşam)