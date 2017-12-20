Türkonfed ve Londra Borsası'nın araştırmasnda Bien Türkiye'nin yükselen liderleri arasında ilk 100'de

40 bini aşkın şirketi bünyesinde barındıran ve Türkiye’nin büyük iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED’in 2013-2016 yıllarını kapsayan araştırmasında Bien Seramik, Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri listesinde ilk yüze girdi.

Araştırmaya göre Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri listesine giren bu 100 şirket, 2013 ve 2016 yılları arasında Türkiye’nin aynı dönemdeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra 2016 yılında istihdamlarını bir önceki yıla göre yüzde 7’nin üzerinde artırdı. Araştırma kapsamında bu şirketler üç yıllık bileşik büyüme hızına bakıldığında ise Türkiye genelindeki yıllık istihdam artışının yaklaşık 4 kat üzerinde bir performans sergiledi. Araştırmanın içeriğini oluşturan tüm değerlere sahip Bien Seramik 2013-2016 yılları arasında ortalama %25.75’lik büyüme ile ilk yüzdeki yerini aldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması, sektörlerinde lider özelliği gösteren bu şirketlerin, gelecekte bu potansiyellerini sürdürdükleri takdirde ülke ekonomisi için nasıl bir değer yaratma potansiyeline sahip olacaklarının fotoğrafını çekiyor” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Londra Borsası ELITE işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma daha önce İngiltere, AB Ülkeleri ve Afrika’da yapılmıştı.

Yapılan araştırma son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ve ilk 100 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri”ni belirledi. Araştırmada İstanbul Sanayi Odası (İSO) I ve II. 500, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ile BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri dikkate alındı.

BİEN HAKKINDA

Üretimi Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yapılan Bien ürünleri, yurt içinde 130’u aşkın yetkili satıcısı ve 3.500’ü aşkın satış noktasıyla pazarda yerini almaktadır. Üretiminin yüzde 35’ini yurt dışında 70’e yakın ülkeye ihraç eden Bien, yaklaşık 25 milyon m2’yi aşan üretimi ile sektörün önemli oyuncularından biri.

Bien, Bilecik ve Bozüyük’teki üretim tesisleri ile Türk ve Dünya Seramik pazarına ürünler sunan bir markadır. Dünyaca ödüllü tasarımları ve 800’ü aşkın ürün yelpazesiyle sektörün yenilikçi markası Bien, 6 kıtada70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Tüm üretimini TS EN 14411 standardına uygun olarak sürdüren Bien, Entegre Yönetim Sistemini kurarak ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ve OHSAS 18001:2008 sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. En yeni teknolojileri takip eden, bu teknolojileri üretim gücüne aktarmayı hedefleyen Bien, yer ve duvar karosu ile porselen karo üretiminde Dijital Baskı Sistemleri’ni Aralık 2009 tarihinden itibaren kullanmaya başlayarak, Türkiye’de Dijital Teknoloji ile üretilen duvar karolarının ilk üreticisi olmuştur.

Yaptığı yeni yatırımlar ile Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yılda ortalama 25 milyon metrekare yer, duvar karosu, porselen karo ve teknik porselen üreten Bien, 2011 yılında seramik sağlık gereçleri (SSG) alanında da yaptığı yatırımla, karo seramik üretimine, vitrifiye üretimini de eklemiştir. Fabrika içi geri kazanımlarla enerji ve su tasarrufu konusunda çevre dostu teknolojilere de yatırım yapan Bien, atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun neredeyse %100’ünün geri dönüşümünü sağlamaktadır.