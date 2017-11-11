Türksat 6A uydusunun yüzde 41’i tamamlandı
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasekioğlu Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yüzde 41’lik kısmı tamamlandığını söyledi. 2020’de fırlatılacak uydunun test çalışmaları ise hızla devam ediyor.
Dünya uydu-uzay piyasalarının küresel devlerini bir araya getiren 3. Global Satshow’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olacak Türksat 6A haberleşme uydusu için gerçekleştirilen özel oturumda uydunun 2020 yılı Aralık ayında fırlatılacağı ve şu ana kadar projenin yüzde 41’lik bölümünün tamamlandığı belirtildi. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın çalışmalarına ilişkin, “Projenin 2014’te onaylanan bütçesi 546 milyon lira idi. Bugün projenin 187 milyon lirası kullanılmış vaziyette. 6A’nın 2020 yılının Aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor. Takvime göre proje süresi 72 ay, yani 6 yıl. Türksat 6A uydusu için toplam tamamlanma seviyemiz yüzdemiz 41 gibi bir aşamada. Türksat 6A’nın 2020 yılının aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor” dedi.
TESTLER ANKARA’DA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil ise, Türksat 6A’nın montajının başladığını belirterek, “Türksat 6A ile Türkiye ilk defa kendi uydusunu yapacak. Uydunun tasarım ve inşa çalışmaları paneller, ısıtma-soğutma sistemleri, enerji sistemleri, kendini konumlandırma sistemleri gibi pek çok alanda devam ederken, Ankara’da bulunan test merkezimizde birçok montaj ve test çalışması yapıyoruz. Bu merkez Avrupa’daki 4 merkezden biri olma özelliği taşıyor” dedi.
ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ise uydu yapımının özgün bir programla yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Uydu evet bir güç ama kontrolsüz güç, güç değildir. O yüzden uydunun ömrünü içindeki yakıt belirliyor sanılsa da onu yeryüzünden yönetenin uzmanlığı burada oldukça belirleyicidir” dedi. ASELSAN Uzay Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun ise üretilen her bir ekipmandan 5 tane de testler için üretim yaptıklarını söylerken CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat da, şirketlerinin yerli uydunun yer ile olan tüm iletişimini sağlayacak iletişim sistemlerini ve parçalarını tasarladıklarını ifade etti. Fırat “Şu anda bizler uzaya parça üretmeyi öğreniyoruz. Yıllar içinde uydu alanında kendimizi geliştirmiş olacağız” dedi.İlk nano uyduya Piri Reis’in adı verildi
İlk nano uyduya Piri Reis’in adı verildi
3. Global SatShow’da uzay teknolojileri alanındaki yeteneklerini sergileyen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., fuarda yeni nano uydu platformu ‘PiriSat’ı tanıttı. İsmini yüzyıllar önce denizcilik dünyasının ilk kılavuz kitabını yazan Piri Reis’den alan ilk milli nano uydu PiriSat; uzay tabanlı Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli seyrüsefer gerçekleştirmelerine imkan verecek. Proje kapsamında üniversiteler ve KOBİ’ler tarafından yerli olarak geliştirilecek birçok elektronik bileşen ve deneysel ürün de PiriSat uydusunda kullanılacak. Böylelikle milli uzay teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.
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