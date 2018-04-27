TÜRKSAT 6A’nın yarısı bitti testler mayısta

Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A, yüzde 47 oranında tamamlandı. Uydunun test süreci ise mayısta başlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAI tesislerindeki ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın üretiminin yapıldığı USET’te incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası basın açıklaması yapan Bakan Arslan “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A’da yüzde 47 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda. Yaklaşık bir hafta-10 gün içinde uydumuz nihai işlemleri tamamlanarak, test aşamasına getirilmiş olacak. Mayıs ayı ortalarında da birçok teste tabi tutulacak uydunun, test süreci başlayacak” dedi. TÜBİTAK ve Türksat AŞ’nin katkısının bulunduğu uyduya yönelik TAI, ASELSAN, CTech’in iş birliğiyle işlemlerin yürütüldüğünü anlatan Arslan, şöyle devam etti: “Türk mühendisleri, birçok şeyi başardıkları gibi bu uyduyu yapmayı başarmak yönünde hiçbir tereddütleri olmadan, olağanüstü gayretle çalışıyorlar. Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi, bundan sonra bu tip üretimlerde kullanmak üzere hiçbir şeyi gözden kaçırmadan çok titiz bir çalışma yapıyorlar.”

2021’DE FIRLATILACAK

Arslan, çok önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın gayretlerinin teşekkürü hak ettiğini dile getirdi. USET’in kuruluş aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “O zaman da birileri, ‘USET’i boşuna, laf olsun diye yapıyorlar, kendilerini eğlendiriyorlar’ derken, memnuniyetle görüyoruz ki bugün uydumuz test aşamasına geldi. USET, Avrupa’daki en modern test merkezi. Böyle bir merkezde de uydumuzu test edebilecek hale geldik” ifadesini kullandı.

Arslan, TÜRKSAT 5A uydusunu 2020’de, TÜRKSAT 5B uydusunu da 2021’de yörüngelerine fırlatacaklarını, TÜRKSAT 6A’yı da 2020 sonunda bitirerek 2021’de uzaya göndereceklerini bildirdi. Böylece Türkiye’nin yeni Ku frekansına sahip dünyanın 5 ülkesinden biri olacağını anlatan Arslan, bunun önemine işaret etti.