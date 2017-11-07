TürkTraktör, traktör pazarından fazla büyüdü

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, firmalarının Türkiye traktör pazarı büyüme oranından fazla büyüdüğünü bildirdi.

Özdemir, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 63 yıllık geçmi̇şi̇ olan fi̇rmalarının Türk çi̇ftçi̇sinin yanı sıra dünya çi̇ftçi̇si̇ne de değer kattığını, Ankara ve Sakarya'da üretilen traktörlerinin 5 kıtada 130'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini, ülkenin traktör ihracatının yüzde 87'sinin firmalarının yapmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yurt içinde yıllardır satılan her iki traktörden birinin kendi fabrikalarından çıktığını, 11 yıldır kesintisiz üst üste lider olduklarını anlatan Özdemir, bu durumun çiftçinin teveccühü sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Bu yılki rekolte ve gıda fiyatlarındaki artışın traktör pazarında büyümeye sebep olduğuna işaret eden Özdemir, şunları söyledi:

"2017 yılı Türkiye'de iki üç nokta dışında genel olarak yağışların mevsim normallerinde olduğu, bereketli, rekolte ve gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir yıldı. O nedenle bu yıl traktör pazarı ağustos sonu itibarıyla geçen yılın yüzde 2,6 üzerine çıktı. Türkiye'de geçen yıl traktör satışında rekor kırılmıştı. Toplam 70 bin 205 traktör satılmıştı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre traktör satışları yüzde 2,6 arttı. Biz TürkTraktör olarak Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Eylül sonu itibarıyla TürkTraktör yüzde 11 büyüdü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Özdemir, açılacak 11. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nı son derece önemsediklerini, fuara her yıl yeni ürün ve hizmetlerle gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl fuara New Holland ve Case IH marka traktörlerinden son derece geniş bir ürün çeşitleriyle katılacakların, ayrıca tarımsal ekipmanlara da geniş yer vereceklerini anlatan Özdemir, "Bu yıl da Adana fuarına gümbür gümbür, elimiz dolu, büyük bir heyecanla geldik." dedi.

Traktör almak isteyen çiftçiye destek

Özdemir, çiftçilerin ürünlerine kolay ve hızlı ulaşabilmesi için TürkTraktör finans uygulamasını devreye aldıklarını anımsattı.

Bu uygulamayla eski traktörünü getirsin veya getirmesin çiftçiye yeni traktör temininde kredi kolaylığı sağlandığına işaret eden Özdemir, "Bir endüstriyel şirket olarak sadece teknoloji üretmek yetmiyor. Üretmek kadar o teknolojiye çiftçilerimizin ulaşabileceği kolaylıkları da beraberinde sunmak gerekiyor. 7 yıl vade, hiç peşinat vermeden, kefilsiz, yüzde 100 kredi kullanımıyla çiftçimiz yüksek teknoloji traktörüne ulaşma şansına sahip olacak. Faiz olarak da 0,89 olarak başladık. Çok cazip oranlarla devam ediyoruz." dedi.

Traktör kazalarını azaltmak için proje

Özdemir, firma olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini bu yıl ilk kez "Kazalar kaderimiz değil. Bilinçli çiftçi, güvenli tarım hareketi" adı altında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin yüksek tarım potansiyeli traktör ve ekipman parkının zengin olduğuna işaret eden Özdemir ancak tarımsal alan içi veya dışında azımsanmayacak oranda traktör kazaları yaşandığını kaydetti.

Özdemir, şunları söyledi: