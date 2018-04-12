TÜROB Başkanı Bayındır: Rus turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, yüksek sezon öncesinde bir rapor hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu. Türkiye’nin turizmde en büyük pazarlarından biri olan Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4,7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor.

Türkiye, 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12,7 gibi ciddi bir orana yükseldi.

Raporda görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Rusya’dan gelen turist sayısında artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini, 2018 yılında Rusya’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörüldüğünü bildirdi.

Bayındır, 2017 yılının Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcama oranında dikkati çekici bir düşüş yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu. Rus turistlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 30 milyon sınırını aştı ve 30 milyon 367 bin olarak ölçüldü. Bununla beraber, 2017 yılı Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2013 yılında, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017 yılında 609 dolara geriledi.”

Rezervasyonlar katlandı

Bayındır, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin pazardaki avantajlarını güçlendirmede ve çeşitlendirmede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

Rusya vatandaşlarının bu yılın ilk aylarında yaz dönemi için yaptıkları erken rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre tur operatörleri TUI’de 1,5 kat, Tez Tour ve Pegas Turistik’te 2 kat, Intourist’te 5,6 kat arttığını hatırlatan Bayındır, Skyscanner verilerine göre Rusya’dan İstanbul’a olan bilet rezervasyon taleplerinin 30 Nisan- 9 Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 102 artış kaydettiğini belirtti.

Geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gitti

Bayındır, geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gittiğine de değinerek, “2017 yılında Rusya’ya turist olarak 24 milyon 400 bin kişi giriş yaptı. En çok 8,7 milyonla Ukrayna’dan giriş oldu. Rusya’ya Kazakistan’dan 3,5 milyon kişi, Çin’den 1,5 milyon kişi, Finlandiya’dan 1 milyon kişi ve Azerbaycan’dan 876 bin kişi geldi. Türkiye ise bu sıralamada 29. sırada yer aldı. 2017 yılı içerisinde Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gitti, böylelikle 2016 yılına göre bu gösterge yüzde 103 artış gösterdi.” diye konuştu.