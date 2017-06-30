TUSAŞ küresel marka olma yolunda

Şirketten yapılan açıklamada “TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bugün itibarıyla 23’e ulaşan sayısıyla ülke savunmasına hizmet eden, üstün yetenekleriyle harekat sahasında kendisini ispat etmiş olan ‘T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’, 2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan ve ilk atış gösterimini Nisan 2017’de gerçekleştiren ‘HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı’, ‘ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu’nun yanı sıra teknolojik yönden bağımsız bir hava gücü olma yolunda çok önemli bir adım olarak değerlendirilen ve tasarım çalışmaları hızla ilerletilen Milli Muharip Uçak ve T625 Genel Maksat Helikopteri projeleriyle küresel bir marka olma yolunda hızla ilerliyor” denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise “TUSAŞ, bugün yüzde 100 milli sermayesiyle uluslararası platformlarda kendi ürettiği ürünlerini sergilemenin, dünyanın en büyük havacılık firmalarıyla yaptığı iş birlikleriyle de ülke ihracatına katkı sağlamanın gururunu yaşıyor” dedi.