‘Bugünleri aşacağız’

Başkan yardımcılıklarına ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin’in atanmasına karar verildi. Erol Bilecik’in başkanı olduğu yönetim kurulunun üyeleri, ‘Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara, İdil Yiğitbaşı ve Bahadır Kaleğası’ şeklinde oluştu. Derneğin yüksek istişare konseyi (YİK) başkanı olan Tuncay Özilhan da güven tazeledi.

DAHA AYDINLIK GELECEK

Bilecik, oy verme işlemleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dalgalandığı bir dönem olduğunu ifade ederek, “Ama eminim bugünleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var” dedi. Bilecik “Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye’nin daha refah, daha aydınlık, daha geleceğe dönük olarak gerçekten güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok” dedi. Oy kullanımı sonrası genel kurula hitap eden TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik, zor bir yılın geride bırakıldığını belirterek, olumsuz gelişmeler doğrultusunda 2017’ye girildiğini, yılın ilk anlarından itibaren terörün ülkeyi hedef aldığını söyledi.

Erol Bilecik kimdir?

Antakya’da 1962 yılında doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1986’da İTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olan Bilecik, 1987’de Nixdorf Computer’de sistem analisti olarak çalışmaya başladı ve 2 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Bilecik 1989 yılında Index Bilgisayar’ın kurucu ortaklarından olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlendi. Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un üst yöneticiliğini (CEO) ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.