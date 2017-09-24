Üç bakan Trabzon’da 147 milyon TL’ye mal olacak 25 tesisin açılışını yaptı

Törende ilk olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yatırımların hayırlı olması dileğinde bulunarak "Karadeniz’in çocuğu olarak Trabzon’un güzel insanları ile gurur duyuyoruz. Trabzon, spor denilince özel bir yere sahip. Herkesin bir fikrinin olduğu, sporun her zaman sabahtan akşama kadar konuşulduğu özel bir şehir. Yatırımlar hayırlı olsun" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yatırımların ve müjdelerin süreceğini belirterek, “Bu güzel şehrimizde 25 tesisin temelini atmaya geldik, maliyeti yaklaşık 147 milyon TL. Trabzon’a hayırlı bereketi olsun inşallah. Akçaabat, Araklı, Şalpazarı gibi pek çok yerdeki tesislerin temelini atacağız Özellikle Tonya Fol Deresini de ıslah edip bütün menfez ve köprüleri yapacağız. Bir müjde de Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) geliyor. Artık sizlere ormanları gelir getirici ve bal ormanı için her türlüğü desteği verecek. Hanımlara da mikro kredi vereceğiz Orköy kapsamında da çok destekler vereceğiz ki kırsal alanlar kalkınsın. Ormancı artık kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak. OGM orman köylülerimizin emrinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla çalışıyoruz. Heybemiz dolu geldik 99 müjde verdik şimdi de 9 müjde veriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise tesislerin Trabzon’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Ülkemize yapmış olduğu hizmetlerle birlikte büyük projelere imza atan yeşil ve mavinin sevdalısı aynı zamanda bordo-mavinin de sevdalısı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada bulunmasından ve buradaki yatırımların temelini atacağımızdan dolayı çok mutluyum. Bu tesislerin bütün Trabzonlulara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini getirdim. Misafirimizin ismi Prof. Dr. Veysel Eroğlu olunca heybesi dolu gelir misafir olmaz ev sahibi olur. İSKİ’de göreve başlamasından bu yana kadar yapılamaz edilemez denilen şeyleri yaptığı için kendisine müteşekkiriz. İstanbul’un su sorununu çözdü. Ardından bakanlığa gelince bakanlık bir yatırım cenneti oldu. Sayın Bakanımızı ortaya koyduğu bu perspektifte suyu insanla köyle vatandaşla buluşturmakta olduğunu görmek bütün Türkiye’yi ve ayrıca bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile protokol üyeleri butonlara basarak 25 tesisin toplu olarak temelini attı. Törende bakanlara üzerinde isimlerinin yer aldığı yöreye özgü Vakfıkebir ekmeği hediye edilirken, tören sonrası vatandaşlara çeşitli ağaç türlerine ait fidan dağıtımı yapıldı.