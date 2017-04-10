Üç dünya devi Türkiye’de yer bakıyor

Beklenenin üstünde çıkan büyüme rakamı, genç nüfusu ve artan kişi başı geliriyle yabancı markaların sürekli odağında olan Türkiye, üç yeni markaya daha ev sahipliği yapacak. Sabah'tan Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre uluslararası AVM yönetim ve kiralama şirketi JLL'in Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ander, Avrupa'nın en yaygın hazır giyim markalarından New Yorker ve çok katlı mağaza zinciri Selfridges ile Japon Uniqlo'nun Türkiye'ye girmek için yer baktığını söyledi.

TÜRK MARKASI İSTİYORLAR

Özellikle Avrupa'da Türkiye'ye girmeyen çok az moda markası kaldığını dile getiren Ander, "Bu üç markayla sürekli görüşme halindeyiz. İki yıldır Türkiye'ye girmeyi çok istiyorlar ama hem uygun lokasyon hem de doğru zaman için bekliyorlar" diye konuştu.

Ander bu markalardan en az ikisiyle bu yıl bitmeden mağaza açmak üzere el sıkışmayı hedeflediklerini söyledi. Bir yandan Avrupalı markalar Türkiye'ye girmek isterken bir yandan da Avrupa'nın Türk markalarını AVM'lerinde ve caddelerinde görmek için kendilerine talepte bulunduklarını vurgulayan Ander, "Yaşanan siyasi sıkıntılara rağmen Avrupalı AVM'ler Türk marka talep ediyor. LC Waikiki, Koton, Defacto, Mavi gibi Türk firmalarının hızlı hareket kabiliyeti, koleksiyon çeşitliliği ve fiyat politikası da bunda etkili oluyor" diye konuştu. Ece Türkiye Genel Müdürü Nuri Şapkacı da Türk markalarının Avrupalı AVM yatırımcıları tarafından talep edildiğini belirtirken Mavi'nin CEO'su Cüneyt Yavuz ise, "Özellikle Almanya ve Polonya'dan talep alıyoruz. Rekabeti, üretimi ve artık tasarımı biliyoruz. Talep gelmesi normal" diye konuştu.

GALERİES LAFAYETTE 2 MAĞAZA DAHA AÇACAK

Emaar'ın Anadolu yakasındaki projesinde mağaza açacak Fransa'nın çok katlı lüks mağazası Galeries Lafayette, İstanbul'un Avrupa yakasında iki mağaza daha açmak için AVM araştırıyor. Ander, firmanın yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını belirterek, "Elimizde kiralamasını yaptığımız AVM'lerden birinde Galeries Lafayette mutlaka olacak. 3'üncü mağaza için de konuşuyoruz. Uygun metrekare ayarlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.