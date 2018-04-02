Uçak bakımından 1.1 milyar TL ciro

Merkezi İstanbul’da bulunan ve 2006’da kurulan THY Teknik, uluslararası sertifikalara uygun şekilde, yaklaşık 700 uçağın her türlü bakım ve onarımını titizlikle üstleniyor. İstanbul’da geniş ve dar gövdeli uçaklar için 5 büyük, 1 VIP ve hafif uçaklar hangarı, Ankara’da dar gövdeli uçak hangarı; Aydın’da 1 eğitim uçağı hangarı ile 13 binden fazla Boeing ve Airbus uçak komponentine bakım hizmetlerini sağlayan şirket, senelik 1 milyar TL’nin üzerinde cirosuyla Türk ekonomisine de katkı sunuyor.

YAŞA GÖRE BAKIM

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, şirketin Atatürk Havalimanı’ndaki Yeni Hangarı’nda uçak bakımının havacılık açısından çok önemli olduğunu söyledi. Karaman, “Bizim senelik ciromuz 1,1 milyar dolar. Yaklaşık 35 firmaya hizmet veriyoruz. Şu anda biz 700 uçağa bakıyoruz. THY’nin ise 300 küsur uçağı mevcut. Orta Doğu, Avrupa ve Endonezya’ya kadar hizmet veriyoruz. Havalimanlarının ‘hub’ olması bir etken. Bakım merkezi olarak genelde müşteri uçaklarının büyük bakımlarını Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapıyoruz” dedi.

Bakımların arıza gidermek için ve planlı olarak iki şekilde yapıldığına dikkat çeken Karaman, “Arıza gidermek için bakım her seferinde de yapılabilir. Onun herhangi bir saati yoktur. Planladığımız yani tarifeli dediğimiz, arıza olmasa da yapılan bakım, sefer arası, ‘overnight’ dediğimiz gece bakımı, haftalık A ile C bakımları olarak böyle gidiyor” diye konuştu. Karaman, ana bakımların uçağın yaşına göre yapıldığını, 2 hafta ile 1 ay arasında sürdüğünü belirtti. Uçakta özellikle motorun belirli kısımlarının kritik olduğunu, bunlara “ömürlük malzeme” denildiğini hatırlatarak, “Ömürlük malzemeler ya saatle ya iniş kalkış sayısı ya da tarihe göre takip edilir. Günü geldiği zaman değiştirilir. Arızalanması veya bozuk olması beklenmez” dedi.

AYNI LASTİKLE 150 İNİŞ

Uçak lastiklerinin bakımının da havacılıkta çok önemli olduğunun altını çizen Karaman, sert iniş yapılmadığı, pistte hasarın bulunmadığı durumda aynı lastiklerle 100-150 iniş yapılabileceğini belirtti. Ahmet Karaman, bazen uçakların pist başından dönebildiğini, bu sırada lastiklerin kesilebildiğini ifade ederek, bu durumda ilk seferden sonra bile lastiğin değiştirildiğini söyledi.