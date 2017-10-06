Uçaklara hava polisi geliyor

Sivil havacılığın kuralları değişiyor. Meclis’teki Torba Yasa’da yer alan düzenlemeye göre artık uçaklarda ‘silahlı polis’ görev yapabilecek. Polis ya da özel güvenlikçiler, ‘şüpheli’ gördükleri yolcuyu, uçağa almayabilecek. Tasarıya göre yolcu bilgileri de uçulacak ülkeyle paylaşılacak. Düzenlemeye açıklık getiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Uçaktaki hava polisi ‘Emniyet mensubu’ olacak. İçişleri Bakanlığımız da özellikle Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında gerekli çalışmayı yapıp, ona göre eğitimini almış, uçağı, uçaktaki işlemleri ve havacılık prosedürlerini bilenleri hava polisi olarak görevlendirecek” dedi.

KANUNİ DAYANAĞA KAVUŞUYOR

BM Güvenlik Konseyi ve Dünya Sivil Havacılık Otoritesi’nin de bu yönde kararları olduğunu hatırlatan Arslan, Türk sivil havacılık mevzuatının, güvenlik boyutu ile o kararlarla örtüşmediğini bildirerek, sıkıntı yaşamamak adına gereken bu düzenlemeleri yapmış olacaklarına dikkati çekti. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arslan şunları söyledi: “Zaten yolcu bilgilerinizin toplanması ve uçağın gittiği ülkeyle paylaşma zorunluluğu var. Bu, şimdi kanuni dayanağa kavuşuyor. Uçakla güvenlik anlamında silahlı polis bulunması da dünyanın belli başlı ülkelerinde zaten var. Ülkeler zaten silahlı güvenlik görevlisi ile uçağını buraya getirmek istiyordu. Bizim mevzuatımız buna cevaz vermediği için sıkıntı yaşıyorduk. Sadece Türkiye’ye has değil, sektör ve ziyaretçiler sakın ha ‘Türk havacılığında sıkıntı var’ diye bir şey algılamasın. Bu uygulama, ABD ve İngiltere dahil birçok yerde var. Türkiye, mevzuatını buna uyumlu hale getiriyor. Bu, çok önemli bir konu. Gerektiğinde silahlı güvenlik görevlisi, her uçakta değil, bazı durumlarda uçakta olacak.”

Yunanistan’ın denetim ve cezaları artırmasının ardından, Türk teknelerinin liman çıkışlarına getirilen yasağa ilişkin soru üzerine Arslan, Yunanistan’la teknik düzeyde görüşmelerin yapıldığını söyledi. Arslan “11 Ekim’de Yunanistan’a gideceğim. Ayın 12’sinde muhatap bakanlarla görüşeceğiz” dedi.

K. Irak için alternatif yollar

Kuzey Irak’taki gayrimeşru referandum sonrasında gündemde olan ambargonun ulaşım açısından etkilerini değerlendiren Arslan, sınır kapılarının kapatılması durumunda kara, hava ve demiryolu taşımacılığında alternatif güzergahlarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Arslan “Bu güzergahları kullanarak gerekli taşımalara devam edeceğiz. Irak’a, Irak’ın güneyindeki ülkelere ticaretimizi durduramayız. Alternatif koridorlar var. Gürbulak ve Esendere’den İran üzerinden Irak’a gitme şansımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mersin’den, İskenderun’dan Ürdün’e, Hayfa’ya veya Suudi Arabistan Süveyş Kanalı üzerinden Ürdün’ün Akabe Limanı’na yük götürebilme ve Ürdün üzerinden Irak’a geçebilme şansımız var” dedi.

3. Havalimanı’na ilk uçak şubattan önce inecek

İstanbul 3. Havalimanında da olağanüstü bir çalışmanın 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğüne işaret eden Arslan, 3 bine yakın ağır iş makinasının alanda çalıştığını söyledi. Arslan, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında bugün itibarıyla yüzde 68’lik gerçekleşme sağlandığını belirterek “Bu, çok önemli bir oran. Amacımız, 29 Ekim 2018’de, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde, birinci faz olan 90 milyona hizmet edecek kısmını açmak ve uçuşları artık oradan yapmak. Daha önce ilk uçağı Şubat 2018’de indireceğiz demiştik. Şubat 2018’e kalmadan ilk uçağı indireceğiz ama resmi açılışı, hizmet verme açılışı 29 Ekim 2018’de olacak” dedi. Arslan, Atatürk Havalimanı’nın geleceğine yönelik soru üzerine de 3. Havalimanı açıldığında, Atatürk Havalimanı’nın sadece sınırlı şekilde küçük uçaklara hizmet vereceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı’ndaki terminallerin İstanbul’un hizmetine sunulacağına işaret eden Arslan “Bunlardan biri de fuarcılık olabilir dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde ifadeleri vardı. Sayın Başbakanımızla da istişare ettiğimizde, böyle geniş bir alanın İstanbul’a nefes aldıracak şekilde dizayn edilmesi yönünde irade var. İnşallah bu irade çerçevesinde ağırlıklı olarak kente nefes aldıracak alan olacak” dedi.

ÇILGIN PROJE İÇİN 5 AYRI GÜZERGAHTA162 SONDAJ

Kanal İstanbul projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Arslan, son olarak 5 güzergah alternatifinde detaylı çalışma ve sondajlar yapıldığını söyledi. Etüd proje çalışmalarının temmuzda başladığını ve şu ana kadar toplamda 4 bin metreyi bulan 162 sondaj yapıldığını ifade eden Arslan, ilave olarak da 150-160 arasında, toplamda 8-10 metreyi bulan sondaj yapılmış olacağını aktardı. Projenin büyüklüğü nedeniyle karma finansman modelinin uygulanabileceğini dile getiren Arslan, “Yap-işlet modeli, kamu olarak yapılan işler ve gelir ortaklığı yöntemiyle yapılan işler var. Yaklaşık 42-43 kilometrelik, dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği kanaldan bahsediyoruz. Kanalın etrafının düzenlenmesi, etrafındaki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, güzergahtaki kentsel dönüşüm, yapay adaların yapılması, her birinin özellikle finansman modeli biraz birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla birçok finansman modelini aynı anda bu projede kullanır olacağız, onun çalışmasını yapıyoruz” ifadesini kullandı. Arslan, proje kapsamında rekreasyon alanlarının da yaratılacağını belirterek, projeden çıkacak hafriyatla, 3. Havalimanı ve Kemerburgaz’daki kömür ocaklarından kalma çukurları dolduracaklarını anlattı. KÖPRÜDEKİ

ÇALIŞMA AY SONU BİTECEK

Bakan Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki Serbest Geçiş Sistemi çalışmasını erken bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Daha önce çalışmayı 7 Kasım’da tamamlamayı öngördüklerini ancak bir an önce bitirilmesi için uğraştıklarını belirten Arslan, “İstanbul’a müjdeyi vermiş olalım; hedefimiz, işin kalitesi ve teknik gerekliliklerinden taviz vermeden, bu ayın sonunda bitirmek” dedi. Arslan, gelecek yaz FSM’de asfalt yenilemesi yapılacağından serbest geçiş sistemi çalışmalarının ertelenmediğini ifade etti.

TCDD 773 İŞÇİ ALACAK

Personel alımlarına ilişkin de konuşan Arslan, TCDD’nin 773 personel alacağını söyledi. Arslan “Bunun 150’si işçi statüsünde olacak. Alınacaklar İŞKUR üzerinden KPSS puanıyla mülakata çağrılacak. İlgili süreç başlıyor ve inşallah bu ay bunların çalışmasını yapmış olacağız” diye konuştu. Arslan “PTT bünyesine 5 bin kişiyi katmayı hedeflemiştik, bunun ilk 500’ünü işe başlattık. Diğerleriyle ilgili güvenlik soruşturmaları yürütülürken yapılan bir itirazla yönetmeliğimiz Danıştay’a gitti, Danıştay da durdurma kararı aldı ama esastan görüşme devam ediyor. Arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyor. Mesai arkadaşımız olacak bu arkadaşlarımızdan biraz sabır istiyoruz” dedi.

TÜRKSAT 5A VE 5B İÇİN AİRBUS’LA GÖRÜŞÜYORUZ

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A’yı 2020’de, Türksat 5B’yi 2021’de uzaya göndermeyi hedeflediklerini açıkladı. Türkiye’nin 31 derece, 42 derece ve 50 derecede olmak üzere üç yörüngede uydu hizmeti verdiğini anımsatan Arslan “31 derecedeki kiralık uydu yerine kendi uydumuzu da fırlatmak üzerine biz Türksat 5A ve 5B ile ilgili süreçleri başlattık. Dünyanın önde gelen 3 firması teklif verdi. Fransız-İngiliz ortaklığı Airbus Defence and Space (Airbus D&S), Japonya’dan Mitsubishi Elektric, Kanada-ABD ortaklığıyla MDA/Space System Loral ( MDA/SSL). Üçü de yeterli bulundu. Görüşmeler sonunda mali açıdan ve yerli katkı anlamında Airbus en uygun teklifi verdi. Bundan sonra 6A’ ya giden süreçte de ülkemiz yerli ve milli uydusunu fırlatabilmesi yolunda da bizimle en iyi iş birliği yapmak adına Airbus teklifi verdi. Biz Airbus’ı fiyatlarını müzakere etmek üzere görüşmeye davet ettik. Hedefimiz bu ay içerisinde fiyat müzakerelerini bitirmek, sözleşmeyi imzalamak ve hemen devamında da uyduların üretimine başlamak” dedi. Arslan, Türksat 6A’yı ise 2020’de uzaya göndermeyi amaçladıklarını dile getirdi.