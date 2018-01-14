Üçüncü havalimanı rekabeti kızıştıracak

Yapımı devem eden İstanbul’un yeni havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak 2025 yılında tam 225.000 kişiye istihdam imkânı sunacak. Türkiye ekonomisine katkısı Gayri Safi Milli Hâsıla’nın (GSMH) yaklaşık %4,9 seviyelerine ulaşacak. Öngörülen oranın karşılığı ise 73 milyar TL’lik bir meblağa tekabül ediyor. Bu senaryonun oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin ise 7,8 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Seyahat edecek hava yolu yolcularının yüzde 69’unun dış hat, yüzde 31’inin ise iç hatlarda olması öngörülüyor. Bu oranlar Avrupa’da rekabetin kızışacağı anlamını da taşıyor.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

150’den fazla hava yolu işletmesine ev sahipliği yapacak ve 350’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek.

154 kilovatlık iletim hatlarından enerjisini karşılayacak olan havalimanına, Türkiye’nin ilk ve tek “enerji merkezi” kuruluyor.

Yer hizmetlerine 150.000 metrekarelik bir alan tahsisi yapılacak.

Kargo uçaklarının park pozisyonları ve tüm kargo yapılanmasının toplamı 1,4 milyon metrekare olacak. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına denk.

Kargo şehri, 35 adet geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda operasyon yapabileceği şekilde inşa ediliyor. Bu kapsamda Türkiye’de kurulmuş 6 büyük kuruluş ile 250 milyon avro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzalandı.

İpek Yolu’nu havadan yeniden kuracak olan havalimanında tüm hizmetlerde teknoloji yoğun bir şekilde kullanılacak. Yolcuların kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi sağlanacak.

3. havalimanı, deniz limanına sahip olacak.

Havalimanını kullanacak uçakların Jet A-1 akaryakıt ihtiyacının deniz yoluyla karşılanması için Karadeniz kıyısına bir liman yapılacak.

Gemilerin kötü hava şartlarında korunabileceği doğu dalgakıranı ile batı dalgakıranı, kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım ve sıvı yük gemilerinin yanaşma ve bağlanması için bir iskele inşa edilecek. Bu çalışmalar için 8,5 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Kullanılacak dolgu malzemesi Işıklar köyünde bulunan taş ocağından temin edilecek.

Rekabet biletleri ucuzlattı

Globalleşmeyle birlikte önemi artan hava ulaştırma sektöründe rekabet, müşteriler için çok önemli bir etken. Rekabet eden hava yolu işletmeleri sayesinde kullanıcılar daha uygun fiyatlarla ve tarife alternatifleriyle seyahat imkânı elde ediyor. Özellikle Pegasus Hava Yolları ve Türk Hava Yolları’nın Anadolujet girişimi ile Türkiye’ye kazandırılan “düşük maliyetli hava yolu işletmesi” konsepti her bütçeden müşterinin rahatlıkla seyahat etmesine imkân sağladı. Özellikle Türkiye-Avrupa uçuşlarında ileri tarihli fiyat avantajları sayesinde birçok kişi ilk yurt dışı deneyimini yaşıyor.

Türkiye Gazetesi