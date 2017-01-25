Ucuz maliyetli yeni gaz tedariki yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Berat Albayrak, birkaç yýl içinde çok daha ucuz doðalgaz tedariki saðlanacaðýný açýkladý. Albayrak, Türkiye’nin Ýran aleyhine açtýðý uluslararasý tahkim davasýný kazanmasý sonrasýndaki süreci, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn Doðu Afrika turunun son duraðý olan Madagaskar programý sýrasýnda deðerlendirdi. Tahkim sürecinin 4 yýldan uzun süredir devam ettiðini hatýrlatan Albayrak “Geçen yýl tahkimin karar aþamasýnýn 2016 baþý itibarýyla nihayete erdiði, taraflarýn anlaþmasý noktasýnda en kýsa sürede karar verileceði yönünde açýklamalarýmýz olmuþtu. Bu kararýn açýklanmasý yýl sonunu bulsa da biz gerekli iyileþtirmeler noktasýnda indirimimizi hatta bu konuyla iliþkilendirerek geçen eylül sonu itibarýyla açýkladýk. Geçen yýl kasým ayýnda tahkim, iki tarafýn da kesin ve son kararý olmasý noktasýnda deðerlendirmelerde bulundu. Tahkim iki tarafýn kesin ve son kararý olmasý noktasýnda ‘yüzde 13.3’lük indirim’ dedi. Tabii bu geriye dönük mahsuplaþma çerçevesindeki rakamýn ortaya çýktýðý bir durum. Ýran’ýn ödeyeceði geçen yýllar için yaklaþýk 1.9 milyar dolardan yüksek bir meblaðý, önümüzdeki dönemde gaz fiyatýnda mahsuplaþma yoluyla alacaðýz. Önümüzdeki birkaç yýl içerisinde inþallah çok daha uygun maliyetli gaz tedarikini Türkiye’ye saðlayacaðýz” ifadelerini kullandý.

ÝRAN DUYURMUÞTU

Ýran Petrol Bakan Yardýmcýsý ve Ulusal Gaz Þirketi Genel Müdürü Hamid Rýza Araki, önceki gün Uluslararasý Tahkim Mahkemesi’nin kararý sonucu, Türkiye’ye ihraç edilen doðalgaz fiyatýnda yüzde 13.3 indirim uygulanacaðýný ve Türkiye’ye geçen yýllara yönelik toplam 1.9 milyar dolar tazminat ödeneceðini açýklamýþtý.

KARAR SEVÝNDÝRÝCÝ

Tahkim kararýnýn Türkiye açýsýndan sevindirici olduðunu vurgulayan Albayrak “Türkiye ilk defa bu büyüklükte bir tahkim davasýnda bu meblaðda tazminatý kazanmýþ oldu. Bizim için önümüzdeki dönemde gaz konusunda yürüttüðümüz diðer tahkimleri de ayný ciddiyetle takip etmemiz noktasýnda güzel bir örnek oluþturuyor. Bu, Türkiye için önemli bir kazanç, kazaným” diye konuþtu. Devam eden farklý tahkim davalarýndan da uygun fiyatla gaz tedarikini saðlayacak sonuçlar çýkmasýný öngördüklerini belirten Albayrak “Rusya davasý var, diðer davalarýmýz var. Bunlarý bu çerçevede bu dikkatle devam ettiriyoruz” dedi. Albayrak, Türkiye’nin kýþ aylarýnda ýsýnma ve enerji üretimi noktasýnda gaz altyapýsýný güçlendirdiðini ve kapasitesini daha da geniþleteceðini söyledi.