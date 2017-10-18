Ulaşımda bisiklet kullanımı 513 milyar Euro’luk ekonomik katkı sağladı

Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için, toplu ulaşım altyapısı ve bisiklet yollarına yaptığı yatırımlar sayesinde “dünyanın en bisiklet dostu şehri” unvanını kazanan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın sistemi hedefleniyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, “Bizim buradaki hedefimiz Kopenhag. Dünyanın en iyi bisikletle ulaşım sisteminin olduğu şehir. O sistemi de Türkiye’ye entegre etmemiz lazım” dedi.

Bisikletin ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olduğunu vurgulayan Öztürk, bisiklet yolu maliyetinin birim fiyatı üzerinden hesaplandığında diğer yolların birim fiyatının onda biri oranında olduğuna dikkati çekti. Bakanlığın belediyelerle yürüttüğü bisiklet yolu planlamalarını içeren “Bisiklet Yolu Projesi” kapsamında Sakarya ve Konya’nın pilot il seçildiğini belirten Öztürk şöyle konuştu:

ULAŞIM SİSTEMİ İLE ENTEGRE EDİLMELİ

“Karbon yoğun şehirleri, karbon az yoğun şehirlere doğru yönlendirmek temel hedefimiz. Bu konuda bizim diğer temel hedeflerimizden biri de ‘nefes alıcı şehirler’ oluşturmak.”

Öztürk, Türkiye’de bisiklet yollarının bazı illerde yüzde 4-5 oranında bulunduğunu, bazılarında ise hiç olmadığını dile getirerek “Bisiklet yolunu şehrin ulaşım sistemi ile entegre etmezseniz bu bisiklet yolu değildir. Bisiklet yolunu öyle yapacaksınız ki toplu taşıma sistemi ile entegre edeceksiniz. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz” diye konuştu. Belediyelerle de irtibat halinde olduklarını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: “Hedefimiz Kopenhag. Çalışma yaptırıyoruz. Üniversitelerden faydalanıyoruz, bisikletçiler derneği, federasyonu var; onlarla belediyelerimizle müzakere ediyoruz. Bisiklet kiralama sisteminin de devreye girmesi gerekiyor.”

Danimarka’da her 10 kisiden 9’unun bisikleti var.

11-15 yaş arası çocukların yüzde 49'u okula bisikletle gidiyor.

Kopenhag'da 1970'te trafikteki bisiklet sayısı araç sayısının % 28'ine denkti.

2016'da trafikteki bisiklet sayısı araç sayısının % 105'ini aştı.

Geçtigimiz yıl AB’nin 28 ülkesinde 134 milyar kez pedal çevrildi.

Bisikletle kisi basına kat edilen günlük ortalama mesafe:

İngiltere: 0.1 km

İtalya: 0.2 km

Norveç: 0.4 km

Avusturya: 0.4 km

Finlandiya: 0.4 km

Belçika: 0.9

Danimarka: 1.7 km

513 milyar Euro’nun:

15.4 milyar Euro’su çevre ve iklim, 2.80 milyar Euro’su enerji ve doğal kaynaklar, 191.27 milyar Euro’su sağlık, 63.09 milyar Euro’su ekonomi 20 milyar Euro’su teknoloji ve dizayn, 131 milyar Euro’su vakit ve alan, 50 milyar Euro’su sosyal, 19.6 milyar Euro’su hareketlilik ve 10 milyar Euro’su da kültür çesitliliği faydasından oluştu.

HER GÜN DÜNYAYI 35 KEZ KAT EDİYORLAR

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da uzun bir süredir toplu ulaşım altyapısı ve bisiklet yollarına yapılan yatırımlar sayesinde şehirde bisiklet sayısı araba sayısını geride bırakmış durumda. Bu özelliğiyle Kopenhag, uzun bir süredir “dünyanın en bisiklet dostu şehri” unvanını da taşıyor. Kopenhag’da 1970 yılındaki ilk sayımda 351 bin 133 araba ve 100 bin 71 bisiklet trafikteyken, 2016’da bu sayılar 252 bin 600 arabaya karşılık 265 bin 700 bisiklet şeklinde açıklandı. Cycling Embassy of Denmark’ın verilerine göre Kopenhag’da yaşayanlar, her gün dünya çevresinin 35 katı kadar bisiklet sürüyor. Ortalama bir vatandaş Kopenhag’da günde 3 kilometre bisiklete biniyor.