Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’dan yerli baz istasyonu ULAK müjdesi!

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Aydınalan Grup Köy yollarının sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceleyen Bakan Arslan, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Arslan, bin 500 noktaya götürülen 2G'nin, şimdi ise bin 799 noktada 4,5G'ye geçim çalışmalarının 2018 yılının ilk yarısında bitirileceğini söyledi. Bakan Arslan, "Türkiye'nin birçok yerinde özellikle 500'ün altında nüfusu olan yerlerde GSM operatörlerinin oralara hizmet götürme zorunluluğu yok. Hal böyle olunca da ticari bakıyorlar. Özellikle oralarda gerek internetin, gerek telefon alt yapısının zayıf olduğunu biliyoruz. Biz bu konuda Bakanlık olarak yaklaşık bin 500 noktada daha önce 2G seviyesinde hizmet götürmüştük. Onların şimdi 4,5G seviyesine gelmesi daha modernize edilmesi ile ilgili çalışmayı başlattık" dedi.

"ULAK DEDİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ BAZ İSTASYONUNU KULLANMA ŞARTINI KOYDUK"

Yine yerli baz istasyonu kullanmak şartıyla o çalışma başlatıldığını ifade eden Bakan Arslan, "İlave olarak Kars'taki ve ilçelerimizdeki birçok köy dahil olmak üzere bin 799 noktada çalışma başlattık. İhalesini yaptık ve karar verdik. Şimdi yüklenicilerimiz, GSM operatörlerimiz Evrensel Hizmet Fonu'ndan parası bizim tarafımızdan karşılanmak üzere bin 799 noktaya baz istasyonu kuracak ve bunu da 2018 yılının ilk yarısında bitirmiş olacak. Böylece buralarda dahil cep telefonlarının çektiği ve 4,5G seviyesinde de internet hizmetinin verildiği bir ortamı görmüş olacağız. Bu konuda çalışma başladı, oradaki en önemli memnuniyetimiz de şu; sadece bu hizmeti getirmekle yetinmiyoruz Türkiye'de geliştirdiğimiz ULAK dediğimiz yerli ve milli baz istasyonunu kullanma şartını koyduk. O çalışmalarda da her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

"BİN 799 NOKTAYA DA YÜKSEK ÇEKİM GÜCÜ OLAN HİZMETİ GÖTÜRMÜŞ OLACAĞIZ"

ULAK baz istasyonları ile ilgili de şu an kurulan yerlerde testler yapıldığına dikkat çeken Arslan, "Çok önemli ve olumlu sonuçlar alıyoruz. İnşallah o sonuçları bitirince de önümüzdeki yılın ortalarında bu söylediğim bin 799 noktaya da biz 4,5G seviyesinde kaliteli, verimli, yüksek çekim gücü olan hizmeti götürmüş olacağız. Ama bilinmelidir ki onla da yetinmeyeceğiz, o çalışmanın hemen devamında yine ülkemizin çok daha ücra noktalarında çekmeyen yerlerle ilgili de çalışmayı devam ettiriyoruz. Üçüncü fazda da yine telefon ve internet hizmetinin gitmediği yerlerde de Evrensel Hizmet Fonundan kaynak oluşturmak şartıyla Bakanlık olarak o çalışmayı yapacağız. Onu da buradan milletimizle memnuniyetle paylaşmış olalım" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, beraberindekilerle birlikte daha sonra Evliya Cami Harakani Türbesi'ne geldi. Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Arslan, Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı'na geldi. Arslan, burada çocuklara oyuncak dağıttı. Bakan Arslan, geceyi Kars'ta geçirecek.