Ulaştırmaya 144 milyar dolar yatırım

2003-2017 yılları arasında karayollarına 76 milyar dolar, demir yollarına 22 milyar dolar, hava yollarına, 9 milyar dolar, denizcilik sektörüne 2 milyar dolar, haberleşme sektörüne ise 35 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi ise 286 milyar doları buldu. Yatırımlarla her yıl oluşturulan ilave istihdama katkı ise yaklaşık 639 bin kişi olarak gerçekleşti.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

AK Parti iktidarı döneminde hızlı trenle tanışan Türkiye, demiryolu alanında da devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadı. Yıllık bütçesi 488 milyon lira olan sektör, yıllık 14 milyarlık bütçeye kavuşurken, bugüne kadar sektöre Kalkınma Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranları dikkate alındığında toplamda 66 milyar lira yatırım yapıldı. Bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 10 bin 959 kilometrelik demiryolu hattı 12 bin 608 kilometreye çıkarıldı. 3 bin 971 kilometrede ise çalışmalar devam ediyor.

Yapılan 144 milyar dolarlık yatırımla 2016'da 11 milyar dolarlık tasarruf sağlandı. 2017'de karayollarını rahatlatmak için 42 adet tünel yapılırken, bunların uzunluğu 87 kilometre olarak gerçekleşti. (Sabah)