Ülkemiz ve geleceğimiz için yatırım yapıyoruz

Temelleri 1970’li yıllarda Gebze’de atılan Şenpiliç, bugün üretim Türkiye piliç pazarının lideri konumunda bulunuyor. 24 damızlık çiftliği, 2 kuluçkahanesi ve yine 2 yem fabrikası bulunan şirket, aynı zamanda Türkiye’nin 76’ncı sanayi şirketi pozisyonunda bulunuyor. 2018’de 40’ıncı yılını kutlayan Şenpiliç, bunu yepyeni bir yatırımla da taçlandırdı: Şirket, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla bir entegre tesis kurmak için kolları sıvadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı temel atma töreni önceki hafta gerçekleşti. Şenpiliç Kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar ve Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, gerçekleştirdikleri dev yatırımla Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlamış oldu. Haşim Gürdamar yaptığı açıklamada “Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ki, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilelim. Şenpiliç olarak yatırımlarımızı devam ettirme kararı aldık” diye konuştu. Yapılan yatırımla bölge ekonomisine de kalkınacak. 3 bin 500 kişiye yeni iş alanı oluşturulması planlanıyor.

- Şenpiliç’in kuruluş hikayesi ve bugüne geliş sürecinden bahseder misiniz?

Şenpiliç’in temelleri, 1978 yılında Gebze’de kurduğumuz yetiştirme çiftliğiyle atıldı. Türkiye’nin ‘En büyük ilk 100 sanayi kuruluşu’ içinde yer alan Şenpiliç bugün; güçlü sermaye yapısı, 40 yıla yakın deneyimi ve her biri alanında ihtisas sahibi yaklaşık 3 bini aşkın çalışanı, 320 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 1.8 milyar TL cirosuyla ‘Türkiye’nin en büyük’ entegre piliç eti üreticisi konumunda bulunuyor. Yüzde 15 pazar payıyla Türkiye piliç eti pazarının lideri konumunda bulunan Şenpiliç’in 24 damızlık çiftliği, 2 kuluçkahanesi ve yine 2 yem fabrikası bulunuyor. Temellerini 1970’li yıllarda attığımız Şenpiliç, bugün Türkiye’nin en büyük 76’ncı sanayi şirketi oldu. Bu başarı benim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. Ama ben bunları hiçbir zaman kendim için yapmadım; Üretiyorum, istihdam sağlıyorum, eğitim yatırımlarıyla yeni fidanların yeşermesine vesile oluyor, topluma borcumu ödemeye çalışıyorum.

- Tesisler ve satış kanalları hakkında neler anlatabilirsiniz?

Tesislerimizde Avrupa Birliği standartlarındaki teknolojik ve hijyenik koşullarda üretilen piliç eti ürünlerinin satışı, yine Şenpiliç’in tüm Türkiye’ye hizmet veren kendi dağıtım kanallarıyla gerçekleştiriliyor. Tüm operasyonumuzu profesyonel kadromuzla İstanbul’da bulunan genel müdürlüğümüzden yürütüyoruz. Ayrıca genel merkez dahil 3’ü İstanbul’da, 2’si İzmir’de olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Karabük, Konya, İzmit, Lüleburgaz, Muğla, Trabzon, Sakarya ve Samsun’da bölge müdürlüklerimiz bulunuyor.

- Ürünleriniz kaç ülkeye ulaşıyor? İhracat hakkında bilgi paylaşır mısınız?

Şenpiliç olarak; Libya, Tacikistan, Gürcistan, Suriye, Hong Kong, Irak ve Azerbaycan’a ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hem Avrupa Birliği ülkelerine hem de Suudi Arabistan’a ihracat yapma yetkimiz de var. Bunun yanında Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende satışı için gerekli GOST-R Belgemizi de aldık. İçeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eş değer olan bu belge Rusya’da ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerin kalitesini belgelemek açısından oldukça önemli. GOST-R Sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmekte. Bu belge resmi olarak Rusya Federasyonu’nda geçerli olmakla birlikte; Beyaz Rusya, Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’da kabul görüyor. Yıllık 30 bin tondan fazla ihracat gerçekleştiriyoruz.

- Bu yıl kuruluşunuzun 40’ıncı yılı, bu 40 yıl size ne kattı, neler değişti…

40 yıllık bu süreçte, iş felsefemizin temelinde her zaman dürüstlük vardı. Tüketici her zaman daha iyisini daha ucuza bekliyor. Bunu sağlamak için çok detaylı çalıştık. Şenpiliç olarak başarımızın ardında işimizi aklımızı ve yüreğimizi koyarak yapmamız yatıyor. Daima yenilikleri arayan ve en ileri teknolojiyi kullanan bir firma olduk.

- 40’ıncı yılda 400 milyon TL’lik yatırıma imza attınız. Yatırım detayları hakkında neler söylersiniz?

Türkiye’nin en büyük ve lider piliç üreticisi olarak, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla bir entegre tesis kuruyoruz. İlk etapta kesimhane ve yem fabrikası ile başlayacak yatırım, kuluçkahane ve damızlık çiftlikleriyle de devam edecek. Kuracağımız kesimhanenin kapasitesi günlük 450 bin ton olacak. Yem fabrikası ise yıllık 579 bin 500 ton kapasiteli olacak. Ülkemizin gelişmesi, ekonomimizin büyümesi için şimdi daha çok çalışmak, daha çok yatırım yapmak, istihdamı artırmak zorundayız. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ki, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilelim. Şenpiliç olarak yatırımlarımızı devam ettirme kararı aldık. Stratejik olarak sürekli büyümeyi ve akıllı entegrasyonla gelişmeyi hedefliyoruz. Şenpiliç’in insana, gıda güvenliğine önem veren üretim anlayışını şimdi Kadirli’ye de taşıyoruz.