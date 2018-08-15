Uluslararası Finans Enstitüsü: Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında
Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türk Lirası üzerindeki spekülasyonları doğrularcasına, 'Türk Lirası adil değerinin altında' açıklamasında bulundu.
- AA
IIF'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.
Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.
Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.
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