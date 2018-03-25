Uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi anlamada başarısız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, IMF'den OECD'ye, Dünya Bankasından Moody's'e birçok kuruluşun, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahmininde yaptıkları revizelerin, Türkiye’nin ekonomi dinamiklerini anlamada oldukça başarısız olduklarını açıkça gösterdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin 2017'de bu tahminlerin de üzerinde, yaklaşık yüzde 7,5 büyümesini bekliyorum. Bu büyümeye net ihracatın katkısı da pozitif olacaktır." dedi.

Zeybekci, AA muhabirine, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerinde başarısız performans gösterdiklerini söyledi.

IMF'den OECD'ye, Dünya Bankasından Moody's'e birçok kuruluşun, Türkiye'nin özellikle 2017 yılına ilişkin büyüme rakamlarında defalarca revizyona gittiğini anımsatan Zeybekci, 2017 büyümesine ilişkin ilk tahmini yüzde 2,9 olan IMF'nin, geçen ay yaptığı 4. revizyonla bu oranı yüzde 7'ye çektiğini anlattı.

Nihat Zeybekci, OECD'nin de benzer şekilde Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 6,9'a revize ettiğini belirterek, "IMF'den OECD'ye, Dünya Bankasından Moody's'e birçok kuruluşun 2017 yılına ilişkin Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3 civarından yaklaşık yüzde 7'lere yükseltmesi oldukça dikkat çekicidir. Yapılan revizelerin ilk açıklanan tahminlerin iki katının da üzerinde olması, söz konusu kuruluşların Türkiye’nin ekonomi dinamiklerini anlamada oldukça başarısız olduklarını açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, bu kuruluşların neden Türkiye ekonomisinin ancak yüzde 3'ler civarında büyüyebileceğini düşündüklerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle darbe girişiminin yarattığı etkiler, artan politik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ayrıca değer kaybeden Türk lirası ile birlikte artan dış borçların sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerini ifade etmişler. Tüm bu kötümser havaya rağmen Türkiye ne yaptı? Bu uluslararası otoritelerin beklemediği bir performans sergiledi. Şunu belirtmek isterim ki biz bu performansı bekliyorduk ve inanıyorduk. Beklentilerimizin boş bir inançtan ibaret olmadığını, ekonomiyi çok iyi takip ederek, açıklanan her göstergeyi tahminlerimize dahil ederek yaptığımızı da belirtmek isterim. Tahminlerimizi oluştururken de pek çok farklı istatistiki modeli ve değişkeni dikkate aldığımızın, çok yönlü dinamik çalışmalar yaptığımızın, her gün yeni açıklanan bir veri ile modellerimizi güncellediğimizin altını çizmek istiyorum."

"2018 tahminlerini de yukarı revize edecekler"

Zeybekci, söz konusu kuruluşların düşük tahminlerinin Türkiye ekonomisine önemli maliyetleri olduğunun altını çizerek, "Bu kuruluşların düşük tahminleri ekonomimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı yollarla önemli maliyetlere neden oluyor. Türkiye'ye ilişkin yaratılmak istenen olumsuz hava, yatırımcıların beklentilerini etkileyerek başta faiz, kur olmak üzere gerek finansal piyasalarda gerekse makro göstergelerde bazı tahribatlara neden oluyor. O yüzden söz konusu kuruluşların bu tahminleri yaparken iyi niyetli davrandıklarına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak Türkiye ekonomisinin gösterdiği bu performansa ve güçlü aktiviteye desteklerinin tüm kanallar aracılığıyla sürdürüldüğünü belirten Zeybekci, özellikle Türkiye’nin sağlam bütçesinin gücünün genişletici politikalarda esneklik kazandırdığını söyledi. Zeybekci, alınan mali önlemler ve politikaların, büyümeyi uluslararası kuruluşların beklentilerinin üzerine taşıdığını vurgulayarak, bu tabloyu ayrıca dış talep, kur hareketleri ve Ekonomi Bakanlığının destekleriyle ihracatta yaşanan güçlü artışın da desteklediğini, benzer şekilde yatırımları güçlendirmek için atılan adımların, verilen yatırım teşviklerinin etkisiyle yatırımlarda da kuvvetli artışlar yaşandığını kaydetti.

Zeybekci, "29 Mart'ta TÜİK tarafından açıklanacak 2017 yılı 4. çeyrek büyümesi ile birlikte Türkiye ekonomisinin 2017'de, bu tahminlerin de üzerinde, yaklaşık yüzde 7,5 büyümesini bekliyorum. Bu büyümeye net ihracatın katkısı da pozitif olacaktır." açıklamasında bulundu.

Uluslararası kuruluşların 2017'de Türkiye ekonomisinin dinamiğini anlamadıklarına işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 tahminlerine göre anlamaya başladılar ancak hala yeterince anladıklarını düşünmüyorum. Bakın OECD yayınladığı son raporda küresel ekonomide 2011'den beri en güçlü büyüme oranının 2017 yılında yüzde 3,7 ile görüleceğini işaret ederken, söz konusu güçlü büyümede Avro Bölgesi, Çin, Brezilya ile beraber Türkiye’nin de beklentilerin üstünde performans kaydetmesinin etkili olduğunu belirtiyor olması son derece önemli. 2018 yılı tahminlerinin de 2017 tahminleri gibi benzer süreçler sonunda önümüzdeki dönemlerde yukarıya revize edileceğinden hiçbir şüphem yok. Bu kuruluşların ‘en sonunda bizim tahminlerimize bakarak doğru tahmin yapmalarını’ ümit ediyorum."