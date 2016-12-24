Uluslararası Teknoloji Bankası’nın merkezi Türkiye olacak

BM’den yapılan açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye’de olacak Banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak. En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir ‘dönüm noktası’ olduğunu vurgulayarak, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye’ye teşekkür etti. ‘Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı’, 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştı. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için ‘Teknoloji Bankası’ rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.