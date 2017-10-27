Ümraniye'den 'sıfır borçla' yenilenme başarısı
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can devam eden kentsel dönüşüm ile ilgili, 'Şehrin yüzde 62'sini yenilemiş bir Belediye Başkanıyım. 10 bin dönümlük bir arazi de 2B arazisi. Onların da imarını çıkarıyoruz. İnşallah sağlıklı, sağlam, depreme dayanıklı yapılara kavuşturacağız' dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 24 TV'de kentsel dönüşümü anlattı.
Kentsel dönüşüm konusunda 'sıfır borçla' büyük bir değişime imza atan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ''14 senede vatandaşın ''bu benim karımadır'' diye gönül rahatlığyla dahil olduğu bir dönüşü gerçekleştirdik'' dedi. Süreç içerisinde imar edilen yapılarda sağlıklı ve depreme dayanıklı bir şehircilik politikası izlediklerini ifade eden Can, Ümraniye'nin yüzde 62'sinin bu çizgiye uygun ve kontrollü bir şekilde yapılandırıldığını belirtti.
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