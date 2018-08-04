Üniversite-sanayi işbirliğinden yerli motor doğdu

Türkiye’de son yıllarda hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde gelişen üniversite-sanayi işbirliği meyvelerini veriyor. Yaklaşık 30 yıldır otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Şahin Metal’in kurduğu Erin Motor, Yıldız Teknik Üniversitesi ile yürüttüğü 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının sonunda yüzde 100 yerli motor üretmeyi başardı. Motopomp, marin-motor ve jeneratör için endüstriyel dizel motor üretimi yapan Erin Motor, Türkiye’nin yıllık ithal ettiği 50 bin adet dizel motor ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

SANTEZ’E DAHİL OLDUK

Erin Motor’un Genel Müdürü Ersin Şahin, motor üretme fikrinin, fason üretimden kurtulma hayaliyle ortaya çıktığını söyledi. 2008 yılında Şahin Metal’in kurucu ortaklarından sektörün duayen ismi Mustafa Eser’in sektördeki tecrübesinden yararlanarak bu işe başladıklarını belirterek “Babam Burhanettin Şahin, amcalarım Adnan ve Zekeriya Şahin ile birlikte Mustafa Bey’in öncülüğünde 4 silindirli motorun dizaynına başladık. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gittik. Hocalarla çalışmaya başladık” dedi.

Bu sırada devletin de ciddi destekler verdiği SANTEZ Projesi’ne dahil olduklarını anlatan Şahin “Yıldız Teknik’le 4 silindirli motorun tasarımını yaparken, o dönemde Pancar Motor ve Motosan kapandı. biz de 4 silindirli motoru geliştirirken, tek silindirli motor yaptık. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl sürdü. 10 bin saat test ettik. Sorunsuz bir motor ürettik. Jeneratör, motopomp, marin-motor gibi ürünler yaptık. Balıkçı veya çiftçi aldığında gözü arkada kalmayacak” dedi.

ÜÇ AYDIR ÜRETİYOR

Pazara yeni giren bir firma olduklarını anlatan Şahin “3 aydır seri üretime geçtik. Nisan başında fuarda lansman yaptık. İstanbul, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Bursa gibi yerlerde bayiliklerimizi kurduk” dedi. Sonraki hedeflerinin ihracat olacağını anlatan Şahin ayrıca motorun doğalgazlı versiyonunu da yapacaklarını anlattı. Şahin “Aralık ayı gibi bitiririz. Ondan sonda 4 silindirli motorla devam edeceğiz. Yine Yıldız Teknik’le yapacağız. Yüzde 70 tasarımı bitti. SANTEZ Projesi ile olacak” dedi.

Halen Esenyurt’ta 7.500 metrekarelik alanda Şahin metal’le aynı tesiste üretim yaptıklarını belirten Şahin yeni fabrika için Hadımköy veya Çerkezköy’de arsa baktıklarını da anlattı. Şahin Metal’in Mercedes, Porche ve Audi gibi markalara üretim yaptığını belirterek “Şu anda Mercedes’in 2020 model araçlarının parçalarını üretiyoruz” dedi.