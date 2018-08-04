Üniversite-sanayi işbirliğinden yerli motor doğdu
Otomotiv yan sanayii şirketi Şahin Metal, yerli motor üretimine merak sardı. Üniversitenin kapısını çaldı. Devletin destek verdiği SANTEZ Projesi’ne dahil olup 10 yıllık Ar-Ge sonunda hedefine ulaşmayı başardı.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Türkiye’de son yıllarda hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde gelişen üniversite-sanayi işbirliği meyvelerini veriyor. Yaklaşık 30 yıldır otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Şahin Metal’in kurduğu Erin Motor, Yıldız Teknik Üniversitesi ile yürüttüğü 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının sonunda yüzde 100 yerli motor üretmeyi başardı. Motopomp, marin-motor ve jeneratör için endüstriyel dizel motor üretimi yapan Erin Motor, Türkiye’nin yıllık ithal ettiği 50 bin adet dizel motor ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
SANTEZ’E DAHİL OLDUK
Erin Motor’un Genel Müdürü Ersin Şahin, motor üretme fikrinin, fason üretimden kurtulma hayaliyle ortaya çıktığını söyledi. 2008 yılında Şahin Metal’in kurucu ortaklarından sektörün duayen ismi Mustafa Eser’in sektördeki tecrübesinden yararlanarak bu işe başladıklarını belirterek “Babam Burhanettin Şahin, amcalarım Adnan ve Zekeriya Şahin ile birlikte Mustafa Bey’in öncülüğünde 4 silindirli motorun dizaynına başladık. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gittik. Hocalarla çalışmaya başladık” dedi.
Bu sırada devletin de ciddi destekler verdiği SANTEZ Projesi’ne dahil olduklarını anlatan Şahin “Yıldız Teknik’le 4 silindirli motorun tasarımını yaparken, o dönemde Pancar Motor ve Motosan kapandı. biz de 4 silindirli motoru geliştirirken, tek silindirli motor yaptık. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl sürdü. 10 bin saat test ettik. Sorunsuz bir motor ürettik. Jeneratör, motopomp, marin-motor gibi ürünler yaptık. Balıkçı veya çiftçi aldığında gözü arkada kalmayacak” dedi.
ÜÇ AYDIR ÜRETİYOR
Pazara yeni giren bir firma olduklarını anlatan Şahin “3 aydır seri üretime geçtik. Nisan başında fuarda lansman yaptık. İstanbul, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Bursa gibi yerlerde bayiliklerimizi kurduk” dedi. Sonraki hedeflerinin ihracat olacağını anlatan Şahin ayrıca motorun doğalgazlı versiyonunu da yapacaklarını anlattı. Şahin “Aralık ayı gibi bitiririz. Ondan sonda 4 silindirli motorla devam edeceğiz. Yine Yıldız Teknik’le yapacağız. Yüzde 70 tasarımı bitti. SANTEZ Projesi ile olacak” dedi.
Halen Esenyurt’ta 7.500 metrekarelik alanda Şahin metal’le aynı tesiste üretim yaptıklarını belirten Şahin yeni fabrika için Hadımköy veya Çerkezköy’de arsa baktıklarını da anlattı. Şahin Metal’in Mercedes, Porche ve Audi gibi markalara üretim yaptığını belirterek “Şu anda Mercedes’in 2020 model araçlarının parçalarını üretiyoruz” dedi.
Bu motorda 3 yüksek lisans 3 doktora tezi yazıldı
Kısa adı SANTEZ olan ve sanayicilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çözümünü amaçlayan ‘Sanayi Tezleri Programı’ hakkında da bilgi veren Ersin Şahin bu konuda şunları söyledi: “Devletin çok güzel teşvikleri var. SANTEZ desteğini yurtdışından bile gelip almak isteyenler var. Üniversitelerin değerini bilmesi gereken bir proje. Biz motoru geliştirirken 80-90 bin dolarlık yazılımlar ve motor test üniteleri aldık, tamamını üniversiteye bıraktık. 3 adet doktora, 3 adet yüksek lisans tezi yazıldı. 6 akademisyen bizim motorun üzerinde yetişti. Bu gurur verici bir şey. Onlar Ar-Ge sağladı, biz kaynak sağladık. Aynı Ar-Ge’yi biz yapsak kaç kişi istihdam etmemiz lazımdı. İki taraf da kazanıyor. Yakın zamana kadar hocalar kapalıydı. Böyle olunca devletin desteği arttı. Biz yüzde 25, devlet de projeye yüzde 75 teşvik verdi.
Dövizdeki artış her alanda yerli üretimi artırır
Ersin Şahin, paradan para kazanmak yerine üreten girişimci bir ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden. Erin Motor’daki pozisyonundan önce grup şirketinde çalışırken dizel motorun Ar-Ge projesinde aktif rol üstlenen Şahin şimdi üretime geçmenin mutluluğunu yaşıyor. “Üretmeden olmaz” diyen Ersin Şahin peşinden de şunları ekliyor: “Türkiye’de sanayi büyüyecek. Ekonomik gelişmeler de onu gösteriyor. İnsanlar üretimin önemini yeniden kavradı. Sanayiye yatırım arttı. Ülkenin böyle şeylere ihtiyacı var. İnsanlar döviz arttı diye üzülüyor. Kısa vadeli negatif etkileri olabilir belki ama bu ülkeye de yarayacak. İnsanlar daha fazla üretime girecek ve döviz ülkede kalacak. 10 yıl sonra bunun faydasını konuşuyor olabiliriz. İnsanlar ithalattan bıktı.”
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