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Başgimpa Marketlerinin sahibi FETÖ'den tutuklandı

﻿﻿Başkentteki FETÖ soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Başgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Başdurak tutuklandı.

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Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Başgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Başdurak tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Başdurak, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Başdurak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Başdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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