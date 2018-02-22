‘300 koyun’ kuyruğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ın önceki gün müjdesini verdiği ‘300 koyun projesi’ ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı.
Başvuruların yapıldığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sitesi, yoğunluk nedeniyle zaman zaman irişim güçlüğü yaşandı. TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak.
500 BİN DAĞITILACAK
Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek. Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor. Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.
HANGİ ŞARTLAR İSTENİYOR
Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken ‘Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması’ kriterleri göz önünde bulundurulacak.
Üreticide mazot desteği sevinci
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı tarım destekleri üreticileri sevindirdi. Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Karacabey Şubesi Başkanı Erdoğan Dereli, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı desteklerle hayvancılığın daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz” dedi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da desteklerin çiftçilere olumlu katkılar sağlayacağını belirterek “Tarımla uğraşan, bu işi yapan tüm çiftçileri memnun eden bir açıklama.’’ diye konuştu. Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan “Ülkemiz önemli bir dönemden geçiyor. Çiftçi vatan sevgisiyle üretim yapıyor. Bizim için akaryakıt desteği çok önemli. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri bugünü adeta çiftçiler gününe çevirdi” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.