Üreticiye 2019 yılında 17.5 milyar TL destek

Türkiye ekonomisinin sacayaklarından biri olan tarım sektörüne verilen destekler ivme kazanıyor. Her yıl üreticiye, hibe de dahil olmak üzere milyarlarca destek veriliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önümüzdeki yıl yeni bir destek paketi daha açıklayacaklarını belirtti. Fakıbaba, ‘Sakarya İli Tarım Sektör Raporu Sunumu ve Çiftçi Eğitimi Sertifika Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, üreticinin kazanmadığı yerde kimsenin kazanamayacağının belirterek, “AK Parti hükümetleri olarak bu zamana kadar 110 milyar lira nakit hibe verdik. Bu yıl sadece 14.5 milyar lira destekleme bütçemiz mevcut. 2019 yılında 17.5 milyar lira olması konusunda Başbakanımıza teklifte bulundum. Arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

GÖÇÜ ÖNLEYECEĞİZ

Fakıbaba, ziraat odalarının görüşleri, istekleri ve önerilerinin kendileri için önem ifade ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Kırsalda yaşayan 20 milyon insanımızın, tarımda istihdam edilen 5 milyon vatandaşımızın daha iyi şartlarda üretmesi ve daha çok kazanması için büyük reformlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tarımı, stratejik ve iktisadi bir sektör olarak ele aldık. Çiftçilerimizi de stratejilerimizin merkezine alarak projelerimizi belirledik. Çiftçimizi gerçekten bu stratejinin merkezine aldık. Kırsalda kalkınma olmadan Türkiye kalkınamaz. Kalkınma yerelden başlar, yerel her şeyi bilir. Önce kırsalı kalkındırmalıyız. İyi yaşam şartlarını ortaya koymalıyız. Şehre göçü önleyeceğiz.”