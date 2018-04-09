Urfa ve Mardin doldu evler turistlere açıldı

Terör sorununun ortadan kalkması ve baharın gelişi ile Doğu illerine turist akını yaşanıyor. Doğu’nun önemli turizm lokasyonlarından Mardin’de otellerde yer kalmadı. Öyle ki, turistler evlerde ağırlanmaya başlandı. Şanlıurfa otellerinde doluluk oranları yüzde 90’lara çıktı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının meyvesini vermeye başladığını belirterek, yılın ilk aylarından itibaren 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin mayıs sonuna kadar dolduğunu söyledi.

MAYISA KADAR DOLU

Güvenlik güçlerinin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde başarıyla yürütülen operasyonların ardından bölgede huzurun hakim olduğuna işaret eden Yaman,”Terör operasyonlarının ardından bölgenin huzura kavuşması, misafir sayısının artmasında önemli etken oldu. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, mayıs aylarında turist gelirdi ancak artık bu yıla yayılıyor. Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 300 ARTIŞ

Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman “Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı” dedi. Turist rehberi Burak Erdem de güven ve huzurun hakim olduğu Mardin’de baharda turist bereketi yaşandığını dile getirdi. Erdem, “Şu an otellerimizde yer yok. Mardinliler misafirleri evlerinde ağırlar duruma geldi” dedi.