Uruguay’a kaçtı Dubai’den çıktı

Çiftlikbank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL’nin üzerinde parayla Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Orta Doğu’nun lüks ve ihtişam merkezi Dubai’de ortaya çıktı. Tosuncuk, Dubai’de bir kadınla görüntülendiği lüks mekanda 90 bin lira hesap ödedi.

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan ‘Çiftlik Bank’ isimli sanal saadet zinciri, Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO’su, ‘Tosuncuk’ lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL’nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay’a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

KIBRIS’TA KUMARDA

‘Tosuncuk’un dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dubai’nin en lüks mekanlarından birinde görülen Aydın’ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın’ın masada toplam 90 bin TL’ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.

Öte yandan ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs’tan. Firari CEO’nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs’ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.