Ürün borsası gıdada fiyatları düşürecek
Gıdada fiyatları düşürmek için üzerinde çalışılan Türkiye Ürün İhtisas Borsası, ilk olarak buğday ve pamukla faaliyete geçecek. Başbakan Yardımcısı Şimşek “Borsa, tarla ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizlikleri giderecek” dedi.
Tarlada 50 kuruş olan ürünün market reyonunda ve pazarda 3-4 TL’ye satılmasıyla oluşan yüksek gıda enflasyonuna çözüm bulmak için hükümetin üzerinde çalıştığı modeller tek tek hayata geçiyor. Sebze-meyvenin tarla-hal-şehir rotasında hava şartlarından dolayı yaşadığı fireyi önlemek için soğuk hava deposu ve soğuk taşıma zinciri sistemi üzerinde çalışan hükümet, gıdanın fiyatının belirlenmesi için de borsa çalışmalarına hız verdi.
TEŞVİKLER VAR
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sunacak, piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi sağlayacak ‘ürün ihtisas borsası’ en kısa sürede faaliyete geçecek. Dönemsel olarak ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek söz konusu borsa, tarla ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizlikleri giderecek” dedi. Fiyat istikrarı sağlayacak Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın en kısa sürede hayata geçeceğini belirten Şimşek, nisan ayında ilgili borsa şirketinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını hatırlattı. Şimşek, Ankara merkezli olacak borsanın ortaklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, 33 ticaret borsası, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’ndan oluştuğunu söyledi. Sistemin tarım ürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkelerdeki modern alt yapılarda yapılmasını sağlayacağnı belirten Şimşek, ürün senetleriyle ticaretin kolaylaşacağını, üretici, tüccar ve sanayicinin teşvik edileceğini kaydetti.
Arz ve talep dengesi içinde fiyat istikrarının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, bu amaçlara yönelik fonksiyonu yerine getirecek lisanslı depoculuk alt yapısının tamamlandığını belirtti.
BUĞDAY VE PAMUK
Türkiye’de 39 lisanslı deponun faaliyet göstermek üzere lisans aldığına işaret eden Şimşek, mevcut durumda 9 ticaret borsasında işlem gören elektronik ürün senetlerinin MKK nezdinde izlendiğini bildirdi. Şimşek, “Piyasada ilk etapta ülkemiz tarımsal üretim ve ürün stokunun büyük kısmı buğday ve pamuğun işleme açılması öngörülüyor” dedi.
Dalgalanma olmayacak Dalgalanma olmayacak
YENİ İŞ ALANLARI OLUŞACAK
Tarım ürünleri ticaretinin, genel kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden güvenli ve şeffaf piyasa ortamında yapılarak kaliteli üretimin teşvik edileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşacağını vurguladı. Şimşek, oluşacak sağlıklı bir spot piyasa sayesinde fiyat dalgalanmalarına karşı riskten korunma sağlayan tarım ürünleri üzerine düzenlenmiş vadeli işlemlerin yaygınlaşmasına imkan sağlanacağını da kaydetti. Şimşek, söz konusu borsa ile Türkiye’nin bölgede tarım ürünleri ticaretinin merkezi konumuna geleceğini ifade etti.
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