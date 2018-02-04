Ürün borsası gıdada fiyatları düşürecek

Tarlada 50 kuruş olan ürünün market reyonunda ve pazarda 3-4 TL’ye satılmasıyla oluşan yüksek gıda enflasyonuna çözüm bulmak için hükümetin üzerinde çalıştığı modeller tek tek hayata geçiyor. Sebze-meyvenin tarla-hal-şehir rotasında hava şartlarından dolayı yaşadığı fireyi önlemek için soğuk hava deposu ve soğuk taşıma zinciri sistemi üzerinde çalışan hükümet, gıdanın fiyatının belirlenmesi için de borsa çalışmalarına hız verdi.

TEŞVİKLER VAR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sunacak, piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi sağlayacak ‘ürün ihtisas borsası’ en kısa sürede faaliyete geçecek. Dönemsel olarak ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek söz konusu borsa, tarla ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizlikleri giderecek” dedi. Fiyat istikrarı sağlayacak Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın en kısa sürede hayata geçeceğini belirten Şimşek, nisan ayında ilgili borsa şirketinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını hatırlattı. Şimşek, Ankara merkezli olacak borsanın ortaklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, 33 ticaret borsası, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’ndan oluştuğunu söyledi. Sistemin tarım ürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkelerdeki modern alt yapılarda yapılmasını sağlayacağnı belirten Şimşek, ürün senetleriyle ticaretin kolaylaşacağını, üretici, tüccar ve sanayicinin teşvik edileceğini kaydetti.

Arz ve talep dengesi içinde fiyat istikrarının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, bu amaçlara yönelik fonksiyonu yerine getirecek lisanslı depoculuk alt yapısının tamamlandığını belirtti.

BUĞDAY VE PAMUK

Türkiye’de 39 lisanslı deponun faaliyet göstermek üzere lisans aldığına işaret eden Şimşek, mevcut durumda 9 ticaret borsasında işlem gören elektronik ürün senetlerinin MKK nezdinde izlendiğini bildirdi. Şimşek, “Piyasada ilk etapta ülkemiz tarımsal üretim ve ürün stokunun büyük kısmı buğday ve pamuğun işleme açılması öngörülüyor” dedi.