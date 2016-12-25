Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Üsküdar’da örnek dönüşümde sürekli kira yardımı

Tarihi ilçede örnek kentsel dönüşüm yapacaklarını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, kimsenin mahallesinden gitmesin diye önlemler aldıklarını belirterek, “Aynı muhitte kiraya çıkmak için iki kez taşınma ve sürekli kira yardımı verilecek” dedi.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
  • 8
  • 4
  • 3
  • 3
  • 1
  • 4
x

Depremde yıkılacak ve zarar görecek bina stokunu azaltmak, otopark alanları oluşturmak ve geniş caddeler elde etmek için 2012 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşüm, bir Boğaz ilçesi olan Üsküdar’da 4 yıl gecikmeli olarak başlıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul’un siluetini bozmamak için uzun çalışmaların ardından hayata geçirilen kentsel dönüşümün Türkiye için ‘örnek dönüşüm’ adıyla anılacağını söyledi.

120 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Kadıköy’de kentsel dönüşüm ile birlikte birden yüzde 300 artış gösteren kiralar nedeniyle dönüşüm öncesinde kiracı olan birçok kişinin uzun yıllar yaşadığı semte geri dönememesi sorununun Üsküdar’da yaşanmayacağını belirten Türkmen “ Vatandaşlarımızın evi dönüşüme girdiğinde ilçemizden ayrılmasını, Üsküdar’dan ayrı kalmasını istemiyoruz. Bunun için pek çok farklı kırılımda önlem aldık. Dönüşümle birlikte vatandaşlarımıza 100 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden tutun da, aynı muhitte kiraya çıkmak için 2 kez taşınma ve sürekli kira yardımına kadar pek çok hizmetle Üsküdarlı’nın yanındayız. Neticede Üsküdar, onların evidir” dedi. 

Dönüşümün Üsküdar için 33 yıllık bir rüya olduğunu ve İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını belirten Türkmen, 16 mahalledeki dönüşüm için şunları söyledi: “Üsküdar’ın Boğaz Bölgesi diye adlandırılan bölgesinde 16 mahalle bulunuyor ve buralarda 270 bin Üsküdarlı ikamet ediyor. Mevcut imar planlarına göre Küplüce, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Kirazlıtepe, Ferah, Güzeltepe, Yavuztürk, Bahçelievler, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Kısıklı, İcadiye, Beylerbeyi ve Kuzguncuk’tan oluşan 16 mahallede 120 bin insanın yaşayabileceği hesaplanıyor. Elbette bizim arzumuz, geri kalan 150 bin vatandaşımızın da Üsküdar’ı terk etmemeleridir. Bunun için gerekli imar planı değişikliklerini yaptık. Boğaz bölgesindeki imar haklarını 2 kattan, geri görünüm bölgesinde 5 kata, etkilenme bölgesinde ise 6 kata çıkardık. Böylelikle evi dönüşüme giren vatandaşlarımız Üsküdar’dan ayrılmak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca evi dönüşüme giren vatandaşlarımız için, TOKİ işbirliğiyle yine Üsküdar sınırları içinde 180 hanelik bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Dönüşüm sürecinde ilçe dışına çıkmak istemeyen Üsküdarlılar için gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız.”

ULAŞIM AĞI  MERKEZİ

Üsküdar Meydanı ve sahil düzenlemesi ile Ahmediye meydanında yaya akışının başlayacağını belirten Başkan Türkmen “ Üsküdarlılar Hakimiyeti Milliye üzerinden meydana gelebilecekler. Esnafımızı unutmadık. Meydanımızın önemli noktalarında Üsküdarımızın dokusuna uygun ticaret alanları ve işletmeler  konumlanacak. Marmaray, Avrasyol ve Metro gibi projelerle Üsküdar gerçek bir ulaşım merkezi halini alıyor. Meydan projesi ise bu çerçevede yaya ulaşımının belkemiği olacak. Şu an yıkılan otopark ile belediye binası arasında kalan bölgeye bir iş merkezi inşa edilecek ve her gün  milyonlarca kişiye hizmet verecek” dedi. 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

iPhone'u alüminyuma attılar

iPhone'u alüminyuma attılar

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA