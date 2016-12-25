Üsküdar’da örnek dönüşümde sürekli kira yardımı

Depremde yıkılacak ve zarar görecek bina stokunu azaltmak, otopark alanları oluşturmak ve geniş caddeler elde etmek için 2012 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşüm, bir Boğaz ilçesi olan Üsküdar’da 4 yıl gecikmeli olarak başlıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul’un siluetini bozmamak için uzun çalışmaların ardından hayata geçirilen kentsel dönüşümün Türkiye için ‘örnek dönüşüm’ adıyla anılacağını söyledi.

120 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Kadıköy’de kentsel dönüşüm ile birlikte birden yüzde 300 artış gösteren kiralar nedeniyle dönüşüm öncesinde kiracı olan birçok kişinin uzun yıllar yaşadığı semte geri dönememesi sorununun Üsküdar’da yaşanmayacağını belirten Türkmen “ Vatandaşlarımızın evi dönüşüme girdiğinde ilçemizden ayrılmasını, Üsküdar’dan ayrı kalmasını istemiyoruz. Bunun için pek çok farklı kırılımda önlem aldık. Dönüşümle birlikte vatandaşlarımıza 100 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden tutun da, aynı muhitte kiraya çıkmak için 2 kez taşınma ve sürekli kira yardımına kadar pek çok hizmetle Üsküdarlı’nın yanındayız. Neticede Üsküdar, onların evidir” dedi.

Dönüşümün Üsküdar için 33 yıllık bir rüya olduğunu ve İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını belirten Türkmen, 16 mahalledeki dönüşüm için şunları söyledi: “Üsküdar’ın Boğaz Bölgesi diye adlandırılan bölgesinde 16 mahalle bulunuyor ve buralarda 270 bin Üsküdarlı ikamet ediyor. Mevcut imar planlarına göre Küplüce, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Kirazlıtepe, Ferah, Güzeltepe, Yavuztürk, Bahçelievler, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Kısıklı, İcadiye, Beylerbeyi ve Kuzguncuk’tan oluşan 16 mahallede 120 bin insanın yaşayabileceği hesaplanıyor. Elbette bizim arzumuz, geri kalan 150 bin vatandaşımızın da Üsküdar’ı terk etmemeleridir. Bunun için gerekli imar planı değişikliklerini yaptık. Boğaz bölgesindeki imar haklarını 2 kattan, geri görünüm bölgesinde 5 kata, etkilenme bölgesinde ise 6 kata çıkardık. Böylelikle evi dönüşüme giren vatandaşlarımız Üsküdar’dan ayrılmak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca evi dönüşüme giren vatandaşlarımız için, TOKİ işbirliğiyle yine Üsküdar sınırları içinde 180 hanelik bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Dönüşüm sürecinde ilçe dışına çıkmak istemeyen Üsküdarlılar için gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız.”