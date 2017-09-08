UT Bank’ın tamamı Ziraat'in oluyor

TÜRK-Özbek ortaklığında 1993 yılında Taşkent’te kurulan UT Bank’ın tamamının Ziraat Bankası’na satışı konusunda anlaşma sağlandı. Bankanın yüzde 50’si Agrobank’a, yüzde 50’si de Ziraat Bankası’na ait bulunuyordu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlıkta Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile biraraya gelerek iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması, Türk Eximbank’ı ile Özbek yatırım kuruluşları arasında kredi anlaşmalarını ve Ziraat Bankası’nın Özbek UT Bank’ın yüzde 50’sini almasını görüştü. Toplantı sonrasi bir açıklama yapan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov, Taşkent’te faaliyette olan UT Bank’ın yüzde 50’sinin Ziraat Bankası’na satılışı konusunda bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



THY İLE ANLAŞMA



Kuçkarov, bir diğer anlaşmanın da Türk Hava Yolları ile yapıldığını belirterek, “Bahar aylarından itibaren İstanbul-Semerkant direkt uçuşlarının gerçekleşmesi gündeme geldi ve bu konuda anlaştık” dedi. Türk Hava Yolları ile Taşkent uçuşlarının arttırılması konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Kuçkarov, ilerleyen süreçte Buhara ve Hiva’ya uçuşların olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Kuçkarov, Türk iş adamlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Taşkent’e yakın bir yerde süt ve et üretim tesisi kurulması, makina sanayi, yenilenebilir enerji kaynakları ve tekstil ürünlerinin üretiminin görüşülen konular arasında olduğunu ifade etti. Bakan Zeybekci ise “Türkiye ile Özbekistan’ın 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmi, kesinlikle kabul edebileceğimiz bir seviye değil. Bunu çok kısa zamanda katlamak, artırmak için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız” dedi.



Zeybekci: Çağlayan’ın ülke çıkarına aykırı işlemi olmadı



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir soru üzerine ABD’li savcılar tarafından, İran’a karşı yaptırımları ihlal edilmesine rol oynadıkları gerekçesiyle ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank’ın eski genel müdürü Süleyman Aslan hakkında iddianame hazırlarak mahkemeye sunmasını değerlendirdi. Zeybekci, Çağlayan’ın Türkiye’nin çıkarlarına aykırı hiçbir işlemi olmadığını ifade etti.



Zeybekci, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı hakkında başka bir ülkenin mahkemelerinin böyle bir iddiada bulunması birinci olarak ispatla mükelleftir, ikinci olarak da benim için mevzu bahis Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarıdır. Ben önce ona bakarım. Çok değerli bakanımızın da Türkiye’nin çıkarlarına aykırı bir hareketi herhalde hayatı boyunca hiç olmamıştır” dedi.



Bakan Zeybekci başka bir soru üzerine “Almanya’nın Gümrük Birliği’ni güncellemeyeceğiz’ diye bir cümle kurmaya hakkı ve yetkisi yok.Bizim muhatabımız AB” diye konuştu.