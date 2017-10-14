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Uydudan kullanılan sürücüsüz traktörlerin tanesi 1 milyon lira

Bursa'da düzenlenen 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nda tanıtılan 1 milyon liralık devasa traktör ilgi odağı oldu.

  • İHA
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Bursa Tarım Fuarı bu yıl milyonluk traktörlere ev sahipliği yapıyor. Fuarda teşhir edilen devasa traktörler büyüklükleri kadar fiyatlarıyla da ilgi görüyor. Fuarda sergilenen bir traktör ise 1 milyon liralık fiyatı ile alıcısını bekliyor. Traktör firmasının yetkilisi Mustafa Aygem, "Bu traktör, firmamızın bu yıl piyasaya sürdüğü yeni model. 300 beygir gücündeki traktörümüzün fiyatı 1 milyon lirayı geçiyor. Ayrıca uydu takip sistemiyle sürücüsüz olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu traktörü büyük çiftlik sahipleri alıyor. Yılda bu traktörlerden 8-10 tane satıyoruz" dedi.
 

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