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Uzakdoğu’dan 16 milyon sağlıksız ithal ürüne fren

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlık olarak geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, “1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına güvensiz oldukları gerekçesiyle izin vermedik.

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2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde” dedi. İthalatta 17 Temmuz 2017’den beri çok sıkı bir denetim politikası yürütüldüğünü belirten Zeybekci, belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı  laboratuvar testlerine de başlandığını söyledi. Zeybekci, bu uygulamayla  oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri,  klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına  dikkati çeken Zeybekci, testlerde gerek kamu gerekse özel sektör  laboratuvarlarının etkin kullanıldığını dile getirdi. 

300 BİN AMPULE TAKİP 

Elektrikli  cihazlara yönelik testlerde en büyük güvensizliğin adaptörlerle tasarruflu ampullerde görüldüğüne işaret eden Zeybekci,“Bu ürünlerin elektrik çarpmasına, hatta yangına yol açma  ihtimali söz konusu. Denetimini aşamayacağı anlaşılan 300 bin ampul başka  ülkelere transit gönderilmiştir” dedi.

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