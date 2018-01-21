Uzakdoğu’dan 16 milyon sağlıksız ithal ürüne fren

2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde” dedi. İthalatta 17 Temmuz 2017’den beri çok sıkı bir denetim politikası yürütüldüğünü belirten Zeybekci, belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı laboratuvar testlerine de başlandığını söyledi. Zeybekci, bu uygulamayla oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına dikkati çeken Zeybekci, testlerde gerek kamu gerekse özel sektör laboratuvarlarının etkin kullanıldığını dile getirdi.

300 BİN AMPULE TAKİP

Elektrikli cihazlara yönelik testlerde en büyük güvensizliğin adaptörlerle tasarruflu ampullerde görüldüğüne işaret eden Zeybekci,“Bu ürünlerin elektrik çarpmasına, hatta yangına yol açma ihtimali söz konusu. Denetimini aşamayacağı anlaşılan 300 bin ampul başka ülkelere transit gönderilmiştir” dedi.