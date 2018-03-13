Uzi, el değiştiriyor
srail, devlet işletmesindeki IMI Systems firmasını yarım milyar Dolar'a Elbit Systems'e satıyor.
İsrail Maliye Bakanlığı'nın 11 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre Elbit, Uzi makinalı tabancalarının üreticisi ve Türkiye'de M-60 tanklarının Kayseri'deki modernizasyonu ile kamuoyunda bilinirliğe ulaşan IMI Systems için 522 milyon Dolar ödeyecek. Elbit ayrıca, IMI tesislerini Negev bölgesine taşıyacak. Bakanlık, anlaşmanın kesin olarak ne zaman sonuçlandırılacağına dair ise bir bilgi vermedi.
(C4Defence)
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