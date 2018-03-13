Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Uzi, el değiştiriyor

srail, devlet işletmesindeki IMI Systems firmasını yarım milyar Dolar'a Elbit Systems'e satıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Maliye Bakanlığı'nın 11 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre Elbit, Uzi makinalı tabancalarının üreticisi ve Türkiye'de M-60 tanklarının Kayseri'deki modernizasyonu ile kamuoyunda bilinirliğe ulaşan IMI Systems için 522 milyon Dolar ödeyecek. Elbit ayrıca, IMI tesislerini Negev bölgesine taşıyacak. Bakanlık, anlaşmanın kesin olarak ne zaman sonuçlandırılacağına dair ise bir bilgi vermedi.
 
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Trafikten men mi edilecek?

Trafikten men mi edilecek?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA