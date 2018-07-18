Uzman doktorların emekli aylığı artacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan torba yasa teklifinde sağlık çalışanlarının emeklilik haklarıyla ilgili çok önemli bir düzenleme de yer alıyor. Yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre, uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak.