Uzungöl’de af kuyruğu

Türkiye genelinde uygulanan ‘imar barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan binlerce kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, yıkım kararı bulunan kaçak yapıların sahipleri, uygulamadan yaralanmak için başvuruda bulunmaya başladı. Kaçak yapı sahipleri, “Binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı” diyerek uygulamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

862 KİŞİ CEZA ALMIŞTI

Uzungöl’de işletmecilik yapan Süleyman Sezgin, yapıların yıkılmasını bekledikleri sırada uygulamaya konan ‹imar barışı› uygulamasına şaşırdıklarını ifade etti. Sezgin, “Ciddi yıkım sorunumuz vardı. Ayrıca belediyenin bizlere kestiği cezalar vardı. Bu cezaların bir bölümü ödendi bazılarında ise taksitlendirmeye gidildi. Bu ‹imar barışı› ile en azından para ödeyip yapı imar kaydı alacağız. Bu da bizler için oldukça olumlu oldu. En azından yapılarımız devlet tarafından tanınmış olacak. Bir anda binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı” dedi. Uygulamanın olumlu sonuçlar doğuracağını anlatan otel ve restoran işletmesi sahibi Ali Keleş de ‘İmar Barışı’nın kuralına göre uygulanması gerektiğini söyledi. Keleş, “Uzungöl’de bulunan yapılar yüzünden para cezası, hapis cezası alanlar var. İmar barışı ile birlikte bu cezalar gidecek ve yapılarına izin hakkı doğacak. Burada bir çarpık yapılaşma var. Fakat Uzungöl’ün geleceğinin kurtulması için gelen imarın oturtulması, bölgede güzel bir düzenin oluşturulması gerekiyor” dedi.

Tüm Doğu Karadeniz’de 4 bin kişi İmar Barışı’na başvuruda bulurken, Uzungöl’de ‘İmar Kanunu›na muhalefet› suçundan 1.5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi bulunuyor. Kaçak yapılar nedeniyle doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uzungöl’de Kentsel Dönüşüm Projesi planlanmıştı