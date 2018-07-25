Uzungöl’e teleferik için ilk adım
Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’de 2013 yılında projesi hazırlanan ancak aradan geçen 5 yıl boyunca yapımına ‘hayal’ gözüyle bakılan teleferik projesinde ilk adım atıldı.
Ana istasyonu Kaçkar Dağları’nın eteklerinde olan teleferik projesinde direklerin dikileceği alanlarda kazma işlemlerine başlandı. 2018 yılının aralık ayında misafirlerini taşıması hedeflenen teleferikte 10 kişilik 40 vagon olacak. Uzungöl’de yapımı süren teleferik projesinin ortaklarından Şükrü Fettahoğlu, 2013 yılında projeye başladıklarını, 2017 yılında ise projeyi onaylattıklarını dile getirerek, aralık ayının sonuna kadar 2 istasyonu faaliyeti geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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