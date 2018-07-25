Uzungöl’e teleferik için ilk adım Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’de 2013 yılında projesi hazırlanan ancak aradan geçen 5 yıl boyunca yapımına ‘hayal’ gözüyle bakılan teleferik projesinde ilk adım atıldı.