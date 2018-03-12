Vakıf Katılım’dan ekonomiye 13.2 milyar TL destek

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, 2017 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Vakıf Katılım bu dönemde, 10.1 milyar TL fon toplarken, bu fondan daha fazlasını reel sektöre destek olarak kullandırarak 9.7 milyar TL nakdi, 3.5 milyar TL gayri nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 13.2 milyar TL destek sağladı.

2017 yılı sonu itibarıyla toplam 138.1 milyon TL net kâra ulaşan Vakıf Katılım; aynı dönemde 13.2 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşarak istikrarlı büyümesini sürdürdü. Finansal olarak tüm verilerde oldukça başarılı bir dönem geçiren Vakıf Katılım, 2017 yılı sonunda 31 şehirde 63 şubeye ulaşarak, tüm Türkiye’yi kapsama hedefine adım adım yaklaşıyor.

“Ekonomimize 13.2 milyar TL finansman kaynağı sağladık”

2017 yılsonu sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yön verdiğimiz çalışmalarımız sonucunda son derece başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.

2017 yılı sonunda net kârımız 138.1 milyon TL’yi buldu. Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdandaha fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk ve bu kalemde 9.7 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştık.

Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarımıza 2017 yılında da ağırlık vererek 31 şehirde 63 şube sayısına ulaştık. Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz; bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve katılım bankacılığının tanınmasına destek olacak başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere, pek çok alanda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda hayata geçecek bu ürünlerle ‘Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma’ vizyonumuzu çok daha ön plana çıkarabileceğiz” dedi.

“2017 yılında 1.62 milyar TL’lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştık”

2017 yılında kira sertifikası ihraçları konusunda da hareketli bir dönem yaşadıklarını ifade eden Göktaş sözlerine, “Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız 2 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda 2017 yılında 1.62 milyar TL’lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştık. Reel sektör firmalarının kira sertifikaları ihraçları ile ihtiyaç duydukları alternatif fonlara erişimini sağlayarak, firmaların ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarını artırmak amacıyla iştirakimiz olan Katılım Varlık Kiralama şirketi üzerinden 200 milyon TL'lik “en yüksek reel sektör kira sertifikası ihracını” da başarıyla gerçekleştirdik” şeklinde devam etti.

“Teknolojiye yaklaşık 30 milyon TL yatırım yaptık”

Dijital kanallardaki mevcut ürünlerin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Göktaş, ”İnternet ve mobil kanallarımız üzerinde kullanıcı deneyimi çalışmalarımızı tamamladık. Hızlı büyüme ile beraber henüz ikinci yılımız dolmadan yeni ve daha büyük bir veri merkezini işler hale getirdik. 14 Kasım 2017 itibari ile dijitalleşme ekseninde yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi unvanı aldık.

Ayrıca, tüm bankalardan PTT’ye para gönderme ürünümüz olan ParaPosta’yı da 2017 yılında PTT ile birlikte devreye aldık. Aynı sistem ile API bankacılığına çok hızlı geçiş ile finteklerle de entegrasyon sağlayacak zemini kurmuş olduk. Tüm bu teknolojik gelişime baktığımızda 2017 yılı içerisinde Vakıf Katılım olarak yaklaşık 30 milyon TL’ye yakın bir teknoloji yatırımı yaptık” dedi.

“2018’de şubeleşmeye devam edeceğiz”

Katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını ifade eden Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2018 ile ilgili hedeflerini deşu sözlerle açıkladı:

“Vakıf Katılım olarak 2018’de büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye’nin farklı noktalarında açacağımız şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp, 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

Yeni kredi kartı uygulamamızın hayata geçmesiyle birlikte mobil cüzdan teknolojilerini de vakit kaybetmeden devreye alacağız. Teknolojiyi “tekafül” penceresi çerçevesinde kullanmak amacıyla devam eden mobil sigortacılık projemizi de devreye almayı planlıyoruz. Diğer yandan ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip, prototipler üzerinde çalışıyoruz.”

“2023’te sektör lideri olmak istiyoruz”

Önümüzdeki dönemde hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil edecek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelerle tanıştıracak ve sektörü büyütecek çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizen Göktaş sözlerine şöyle sürdürdü: “Sektör pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10’a çıkmasını ve 2023’te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Reel sektörle aktif bir işbirliği içinde olarak; kâr-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

Vakıf Katılım’ın 2017 yılsonu bilançosunun önemli finansal göstergeleri

*(Rakamlar Bin TL’dir)